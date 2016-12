El Ayuntamiento de Madrid ha rebajado las restricciones por contaminación y mañana podrán circular todos los vehículos en el centro de la capital. Los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) han dado un respiro y, en el peor de los casos, hasta el día 31 solo se aplicará el Escenario 2, que prohíbe aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) y limita la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y los accesos a la ciudad.

La concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha comparecido esta mañana junto a la directora general de Sostenibilidad y Control Ambiental, Paz Valiente, para dar parte de las medidas a aplicar los próximos días y de cómo avanza la prohibición de circular en la almendra central a los vehículos con matrícula par. La delegada del área ha asegurado que el dispositivo avanza con «normalidad absoluta» y que los niveles de tráfico se han reducido de 7 a 8 de la mañana en un 8% en la capital y en todo el anillo de la vía de circunvalación.

Como ha informado este periódico, la Policía Municipal y los agentes de Movilidad desarrollan un dispositivo conjunto de vigilancia y control sobre más de medio millón de conductores.

Dado que los registros de NO2 reflejaron anoche un descenso considerable, con los índices en nivel de Preaviso (180 microgramos), el grupo operativo que evalúa la activación del protocolo ha decidido rebajar las restricciones. Sabanés ha asegurado que durante los dos próximos días únicamente se aplicará el Escenario 2 «en el peor de los casos». La prohibición de circular según la terminación de matrícula seguirá vigente hasta las 21 horas, como ya estaba previsto.

No obstante, y a pesar del descenso en los niveles de polución, el Ayuntamiento ha recordado que la previsión meteorológica «sigue siendo mala» y, por tanto, no se cerrará completamente el episodio. Aunque en las estaciones del centro de la capital no se rebasaron los límites, con unas cifras mejores a las de día anteriores, en la zona sur sí se mantuvieron a pesar de que tampoco se llegó al nivel de Aviso. El medidor de Villaverde se quedó a un solo microgramo de los 200 que marca este umbral, mientras que en Fernández Ladreda, una de las más altas, sí se superaron.

Sabanés, preguntada por si el día 1 se volvería a aplicar la restricción de la circulación según la matrícula, ha explicado que el protocolo cuenta con ciertas excepciones. De hecho, en el único precedente en el que pudo activarse, durante la operación retorno del Puente de Todos los Santos, no se hizo porque podía ser contraproducente. En cualquier caso, la edil ha aventurado que el análisis se hace a diario y se evaluará según las circunstancias.

«Fluidez» del transporte público

La concejal de Medio Ambiente ha elogiado la labor de los agentes de Policía Municipal y Movilidad y, respecto a las sanciones, ha destacado que los «verdaderos afectados son los perjudicados por la contaminación». Sabanés ha asegurado que aún no cuenta con datos sobre las multas, que no se harán públicos hasta que se cierre el episodio. Como reveló este periódico, en el último capítulo de polución en Madrid el Consistorio impuso un total de 4.764 multas en tres días, con una recaudación de 429.000 euros.

Respecto al funcionamiento del transporte público, Paz Valiente ha detallado que se desarrolla con una «fluidez fantástica» y que el respunte en los autobuses de la EMT es «asumible». De nuevo interpelada por la gratuidad del transporte, Sabanés ha recordado que es una cuestión que compete exclusivamente al Consorcio Regional de Transportes y que aún no se ha aprobado.