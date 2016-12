ABC Madrid Guardado en: España Madrid 29/12/2016 22:30h

20.40 «Soy autónomo y necesito el coche todos los días para trabajar. ¿Qué hago? ¿Me compro un coche con matrícula par y otra impar?», se preguntaban esta mañana algunos de los afectados por las medidas restrictivas. Pero no han sido los conductores con matrícula par los únicos que lamentaron estas medidas. La ausencia de vehículos ha sido evidente y pese a que facilitaba la conducción y también la circulación para los propios peatones, hasta los taxistas, supuestos beneficados, lamentaron la medida. Aquí, nuestra crónica general del día de hoy, por Josefina G. Stegmann.

19.50 La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha censurado que el Consistorio madrileño restrinja el tráfico hoy con todas las estaciones que miden la contaminación atmosférica en verde, salvo dos que están en amarillo.

19.35 Todos los vehículos podrán circular mañana y el sábado por la almendra central de la capital, pero, al menos mañana, no podrán aparcar en las zonas de estacionamiento regulado ni superar los 70 kilómetros por hora, ha anunciado hoy la concejal de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Inés Sabanés.

18.55 Los vehículos más contaminantes, según la catalogación de la Dirección General de Tráfico (DGT), pagarán un 25% más en Madrid por aparcar en zonas de estacionamiento regulado (SER), según lo acordado este jueves por el Pleno del Ayuntamiento. Así se establece en el paquete de ordenanzas fiscales que aprobó esta tarde el Ayuntamiento de Madrid en una sesión extraordinaria, donde la nueva regulación impositiva salió adelante con los votos a favor del PSOE y Ahora Madrid.

18.20 El Real Automóvil Club de España (RACE) anunció hoy que ofrece gratis a los conductores su servicio de recursos de multas tras conocer algunas «sanciones dudosas» con motivo de la decisión del Ayuntamiento de Madrid de prohibir la circulación a los vehículos cuya matrícula acabe en un número par debido a los altos niveles de contaminación atmosférica.

17.30 El Ayuntamiento de Madrid estima que la intensidad del tráfico se redujo un 15,8 por ciento, entre las 6 y 10 horas, en el centro de la ciudad respecto a un día equivalente del año pasado con la aplicación este jueves del escenario 3 del protocolo para periodos de alta contaminación, que permite hoy circular en el interior del perímetro de la M-30 a los vehículos con matrícula impar.

16.20 «La salud es lo primero» y «es una medida ideológica, muchos necesitamos el coche», han sido las dos opiniones más oídas entre los madrileños esta mañana, cuando se han enfrentado por primera vez a la prohibición de que circulen la mitad de los vehículos por la alta contaminación.

16.05 El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid ha acordado como medida cautelar permitir la circulación de vehículos de alquiler con conductor (VTC) en el marco del escenario 3 del protocolo municipal para periodos de alta contaminación, activado este jueves y que implica la restricción de circulación por número de matrículas.

15.45 La asociación Ecologistas en Acción ha advertido hoy de que las ciudades de León y Soria se han acercado al nivel de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) de Madrid, alcanzando concentraciones próximas a los 200 microgramos por metro cúbico.

15.14 Explica Toñi, de un centro de salud cercano a Pacífico, a ABC que la afluencia ha sido hoy la habitual, en parte porque siempre acude gente del barrio. En otro centro cercano, coinciden: «Las personas mayores que vienen usan el transporte público porque son dos o tres paradas asi que la medida no les afecto».

«La salud es lo primero» y «es una medida ideológica, muchos necesitamos el coche», han sido las dos opiniones más oídas entre los madrileños esta mañana, cuando se han enfrentado por primera vez a la prohibición de que circulen la mitad de los vehículos por la alta contaminación. Los madrileños están divididos ante la histórica restricción del tráfico.

Poco tráfico en el Puente de Vallecas mintos antes de las 15.00 horas de este jueves - JOSEFINA GIANCATERINO STEGMANN

14.50 «El Puente de Vallecas está vacío. Pasan motos, muchos autobuses y los conductores no parecen dispuestos a llevarse multas. Apenas se ven matrículas pares», informa Josefina Giancaterino Stegmann.

14.41 Ángel, conductor de autobuses de la EMT, cuenta a la reportera de ABC Josefina Giancaterino Stegmann que ha sido una mañana con mucha gente, más de lo habitual, aunque recuerda que han tenido refuerzos. El tráfico ha sido mucho menor de lo habitual en el Paseo de las Delicias, que a estas horas suele estar colapsado. No onstante, ahora no hay nadie.

14.38 Algunos de los integrantes de Podemos expresan su opinión acerca de la restricciones al tráfico para aminorar la contaminación que ha puesto hoy el Ayuntamiento de Madrid. Es el caso de Íñigo Errejón.

Gobernar para todos y todas siendo vanguardia en políticas contra la contaminación. Gracias @MADRID por la valentía #PrimeroLaSalud — Íñigo Errejón (@ierrejon) 29 de diciembre de 2016

14.32 Los vehículos híbridos y eléctricos son de los pocos que pueden circular con total libertad por la almendra central madrileña. Las ventas y matriculaciones de este tipo de productos repuntaron en el mes de noviembre. Lo dictan los datos, que aún no reflejan, según fuentes del sector, el impacto de medidas como las restricciones al tráfico contaminante en Madrid. Sin embargo, lo cierto es que el pasado mes las matriculaciones de vehículos eléctricos registraron un incremento del 51,4%, con un volumen de 577 unidades. Dados los bajos volúmenes que aún representa en España este mercado, la incorporación puntual de nuevas flotas en el mes distorsiona el resultado, aseveran desde Anfac, la patronal del sector en España. En los once pimeros meses del año, se matricularon un total de 4.205 vehículos eléctricos con un aumento untual del 51,8%.

El mercado de vehículos híbridos, por su parte, creció en noviembre un 60,5%, hasta alcanzar las 2.781 unidades. Entre enero y noviembre, el acumulado es de 27.850 unidades vendidas en el país, lo que representa un incremento de hasta el 67,2%, afirman en la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.

Parada de taxis de Legazpi, ahora, diez minutos antes de las 14.00, llena de taxis vacíos a la espera de clientes - JOSEFINA GIANCATERINO STEGMANN

14.22 Cuenta Josefina Giancaterino Stegmann que ahora, «en la parada de taxis de Legazpi, los taxistas están detenidos sin poder circular, vacíos». Sin embargo, «pocos minutos antes, no había taxis aparcados en la zona, completamente vacía por la demanda».

14.18 Alfonso es taxista y cuenta a ABC que hay más gente y se gana más dinero pero que aun así no le compensa. «La gente esta cabreadísima, apenas cambias el recorrido. Se enfadan, no compensa», lamenta.

14.04 A estas horas, en Ventas, hay tan solo una furgoneta de movilidad. Uno de los agentes ha explicado al redactor de ABC Aitor Santos Moya: «Nosotros hemos decidido llevar a cabo una labor informativa. Es más, a los coches con matrícula par que tenían el acceso prohibido, les hemos dejado pasar bajo su responsabilidad. El criterio de denunciar o informar es cosa de cada uno. No nos han dado una orden clara».

13.57 Fuencisla espera a sus amigas en el metro Legazpi porque hoy no han podido sacar el coche. «Me parece mal, quita movilidad y no sirve para resolver la contaminación», explica la mujer a ABC. «En Legazpi, a pocos minutos de las 14.00 horas, solo abundan taxis y autobuses. Es notable la menor afluencia de coches», cuenta Josefina Giancaterino Stegmann.

13.49 Según una encuesta promovida por Alphabet, compañía de alquiler de vehículos, y cuyas conclusiones se dieron a conocer en la III Radiografía de los hábitos de movilidad de los españoles, el 72% de los madrileños creen que el coche eléctrico es la solución ideal para la movilidad en la ciudad. Más de una cuarta parte de la población en al capital está a favor de cobrar el acceso de los coches al centro de la metrópoli, de acuerdo con la misma radiografía, mientras que el 78% de los encuestados aseguran que utilizarían el transporte público para sus desplazamientos si fuera gratuito.

13.44 Se producen los primeros incidentes en los hoteles de la almendra central de Madrid, informa Josefina Giancaterino Stegmann. «En un céntrico hotel madrileno, un huésped de Getafe que ha venido al centro a trabajar alquiló ayer un coche con matrícula par y tuvo que dejarlo en el garaje y tomar un taxi para poder ir a trabajar». Otro ejemplo es el de una pareja de turistas, que «se marchó hoy en coche con matrícula par. El hotel en que se alojaban les avisó de lo que estaba pasando. Les facilitó una factura para presentarla en caso de control, pero entienden que de poco servirá con las restricciones de hoy».

13.38 Como explica el reportero Aitor Santos Moya, el control instalado en la calle Cartagena (esquina con Avenida de América) es meramente informativo, como el de Moncloa o el de Plaza de España. Es más, hay «un carril delimitado por conos, por donde filtran a los coches con matrícula para que den la vuelta. Más arriba, las fuerzas de seguridad les para: les indica que llevan matrícula par y que tienen que dar media vuelta».

En Avenida de América, esquina con la calle de Cartagena, un filtro informativo, redirige los coches con matricular par fuera de la M-30 pic.twitter.com/PRrNyqI9Ft — Aitor Santos Moya (@asmoya10) 29 de diciembre de 2016

13.25 La venta de coches eléctricos e híbridos ha repuntado en los últimos meses. Desde Toyota, señalan a ABC que es la propia evolución del mercado la que dicta esta tendencia, aunque medidas como las implantadas en Madrid también favorecen el interés del consumidor por este tipo de coches. De hecho, si en el transcurso de este 2016, en la firma ha supuesto el 41% del total de las ventas de vehículos, confían en que la cifra se eleve a un 53% el año próximo. Solo en el acumulado de noviembre, dicen fuentes de la compañía, se vendieron 100.000 unidades de estos vehículos híbridos que, como gozan del etiquetado ECO de la DGT, no tienen restricciones en el «Escenario 3» activado por primera vez hoy en Madrid.

Según las mismas fuentes, es todavía pronto para que la medida tenga una gran repercusión y se refleje en los datos del año, pero también es cierto que se deja notar en el interés del consumidor el convencimiento y la conciencia promedioambiental. «La gente pregunta cada vez más por estas medidas y los coches», comentan en la empresa.

Un ciudadano aparca su moto, vehículo que está exento de las prohibiciones impuestas por el «Escenario 3» - JOSEFINA GIANCATERINO STEGMANN

13.18 «Nunca tengo problemas con la moto pero es evidente que hoy he circulado mucho mejor» asegura Javier a la redactora de ABC Josefina Giancaterino Stegmann arriba de su moto. «Me parece bien la medida pero que no les restrinjan el trafico a las motos», bromea por su parte Miguel, aparcado en Antón Martín. «Usaría el transporte público si no la tuviera. Está bien el corte, habría que hacerlo más».

13.13 «Los coches con matrícula par que no están exentos de la medida son desviados sin multa y redirigidos otra vez hacia la M-30», transmite Aitor Santos Moya desde Avenida de América.

13.09 El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha abogado por evitar «ocurrencias» y planificar «sin improvisaciones» medidas de restricción al tráfico —como las tomadas este jueves por el Ayuntamiento de Madrid— para, de esta forma, «no incomodar al ciudadano». «Ocurrencias no, planificación sí», ha comentado. «Improvisar en la gestión de una ciudad no se debe hacer», ha dicho Zoido, exalcalde de Sevilla, tras visitar las instalaciones en la capital de Protección Civil y Emergencias. «No nos podemos dejar llevar por ocurrencias», ha insistido.

Zoido ha pedido respeto para las competencias de cada administración reconociendo previamente que desconocía los datos concretos que han llevado al Consistorio madrileño a prohibir parcialmente la circulación por el exceso de contaminación. «Supongo que lo ha planificado; espero que sea así, si no es incomodar al ciudadano», ha sostenido.

13.06 Hay opiniones divididas en los comercios de las inmediaciones de la Estación de Atocha, donde se encuentra Josefina Giancaterino Stegmann. La periodista informa de que Jose, del famoso bar «El Diamante» asegura no haber notado cambios en el número de clientes por los cortes. «Ha estado igual». Por otro lado, en el bar «La Paz», también cercano a Atocha, sí se han visto diferencias. «Ha habido menos gente hoy sin dudas si lo comparamos con ayer». El local estaba vacío.

12.58 Desde la cuenta de Twitter de la Policía Municipal de Madrid también se informa de que mañana, día 30, se pasará del «Escenario 3» actual al «Escenario 2», algo menos restrictivo. Se explican las medidas que tendrán que seguirse respetando, el protocolo a seguir: podrán circular todos los vehículos en Madrid, sin distinción de matrícula, pero no se podrá aparcar dentro de la M-30. También se deberá seguir respetando el límite de velocidad de 70 kilómetros por hora en la M-30

Mañana día 30 bajan las restricciones por contaminación.

Podrán circular todos los vehículos con las restricciones específicas #escenario2pic.twitter.com/BbEHxcV1ec — Policía de Madrid (@policiademadrid) 29 de diciembre de 2016

12.51 «El goteo de multas es constante. La Policía informa del motivo y son varios los conductores que alegan desconocer la medida. "No tenemos tele", justifican desde un vehículo», comunica Aitor SantosMoya desde Plaza Castilla.

12.47 «Personal de Renfe asegura no haber notado mas afluencia de pasajeros esta mañana ni a estas horas del mediodía. "Ha sido igual que otros dias, también influye que empezaron las vacaciones los niños y los padres también las cogen"», informa Josefina Giancaterino Stegmann.

12.40 La redactora de ABC Josefina Giancaterino Stegmann asegura que «la afluencia en Atocha es normal a estas horas». También señala que los turistas afirman que ya conocían los cortes que iba a sufrir Madrid. «No teniamos pensado coger coche», cuenta Roberto que aplaude la medida contra la contaminación. Por su parte, Ángel y Pilar vienen de Sevilla y no se encontraron el transporte colapsado. «Está bien la medida pero habrá que evaluar cada caso, ¿qué pasa con la gente que tiene que ir al hospital?», se pregunta.

12.36 El periodista Aitor Santos Moya retransmite a través de Twitter el ambiente que se respira en Plaza Castilla, uno de los puntos más concurridos de la capital.

En Plaza de Castilla, uno de los puntos más concurridos de la capital, la Policía está multando a varios coches con matrícula par pic.twitter.com/PkLuKbBIID — Aitor Santos Moya (@asmoya10) 29 de diciembre de 2016

12.34 En la Avenida de Asturias, en dirección a Plaza Castilla —y a pocos metros de ella— hay dos coches y cuatro agentes de la Policía Municipal. Se están poniendo bastantes multas. Hay indignación por parte de los ciudadanos en la zona. Aitor Santos Moya cuenta que «un conductor ha roto una multa nada más recibirla por parte del agente. Acaban de sancionar a un matrimonio de nacionalidad china, que dice ser residente en la zona. La pareja pensaba que «que podía circular"».

12.21 En un planeta cada vez más contaminado, los niños y adolescentes que viven en zonas con alta contaminación atmosférica tienen un mayor riesgo de desarrollar asma, según ha puesto de manifiesto una revisión sistemática y análisis a gran escala realizada por investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y de la Universidad de Leeds. Cerca de 334 millones de personas sufren este mal en el mundo.

La Avenida Ciudad de Barcelona, en la inmediaciones de Atocha, este mediodía - JOSEFINA GIANCATERINO STEGMANN

12.12 La Avenida Ciudad de Barcelona cerca de las 12.00, hora de mucha afluencia en días laborables, está casi vacía: no circulan muchos coches por ella. Es la tónica general «en las calles en los alrededores de la estacion de Atocha», explica la redactora de ABC Josefina Giancaterino Stegmann.

12.04 «El veto al tráfico en Atocha es el mismo que el de los cortes en el centro. Se convierte así en una zona bastnte infranqueable», señala Aitor Santos Moya.

La restricción de matrículas pares e impares («Escenario 3» del protocolo por contaminación) no se aplicará ni mañana viernes ni el sábado. Se adopta esta decisión de que ayer se llegara a medianoche a niveles de preaviso. Mañana viernes se aplicará «Escenario 2», que prohíbe aparcar en zona SER y se establece el límite de velocidad en 70km/h en M-30 y accesos a Madrid. Sabanés ha advertido de que la situación climatológica «sigue siendo mala», por eso ha puesto el acento en reducir los niveles de contaminación para no volver a «Escenario 3». La delegada no ha avanzado datos sobre multas, algo que se dejará para el final del episodio, y ha querido incidir en el mensaje principal, poner el foco en la salud de la población.

11.41 La intensidad del tráfico en la M-30 entre las 7.00 y las 8.00 horas de este jueves ha caído un 8 por ciento, según ha informado la directora general de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento, Paz Valiente, que ha detallado que el transporte público está funcionando «con una fluidez fantástica». También se está respetando la velocidad media de 70 km/h.

Aspecto que present la Plaza Cibeles este jueves - A. S. MOYA

11.32 «En Cibeles el tráfico es bajo. A estas horas hay un solo control, establecido en la misma ubicación que durante todo el cierre de Gran Vía», informa Aitor Santos Moya.

11.29 Sigue en directo la rueda de prensa en que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, acompañada de la directora general de Sostenibilidad y Control Ambiental, Paz Valiente, informa sobre la evolución del episodio de alta contaminación que está afectando a la ciudad de Madrid y la previsión para los próximos días.

11.26 Descubre cómo es la contaminación en Madrid por barrios gracias a los gráficos interactivos que te ofrece ABC.es. Los niveles de dióxido de nitrógeno están condicionados por el emplazamiento de las estaciones de medición.

De los datos de 2016 ofrecidos por el Ayuntamiento, hasta noviembre, se desprende que el aire más viciado en estos diez meses ha sido registrado en las estaciones de Escuelas Aguirre (distrito Retiro) y en la Plaza Fernández Ladreda (Carabanchel) con 55 y 52 micogramos respectivamente de media en los diez primeros meses del año. Les siguen de Plaza del Carmen (45), Plaza de España (43) y Avenida Ramón y Cajal (42).

Los niveles más bajos han sido captados en las estaciones situadas en parques: El Pardo (17), Casa de Campo (19), Parque Juan Carlos I (20) y Retiro (29). Estas cifras han sido obtenidas después de los cálculos realizados por ABC una vez extraídos los datos ofrecidos en bruto por el Ayuntamiento.

11.19 Esta es la situación en que se encuentra el tráfico en Plaza de España este jueves.

La circulación es relativamente fluida en Plaza de España. "Se nota que el volumen de coches es menor al habitual de estos días" pic.twitter.com/2MC1ycIDhJ — Aitor Santos Moya (@asmoya10) 29 de diciembre de 2016

11.15 «En Plaza de España, al igual que en Moncloa, la labor de los agentes es prioritariamente informativa», explica el reportero de ABC Aitor Santos Moya. «Al ser el primer día, preferimos no multar», reconocen los agentes.

11.07 Mañana se pasará del «Escenario 3» al «Escenario 2»: podrán circular todos los vehículos en Madrid, sin distinción de matrícula, pero no se podrá aparcar dentro de la M-30. La contaminación da una tregua. También se deberá seguir respetando el límite de velocidad de 70 kilómetros por hora en la M-30.

Tráfico en Plaza de España en la mañana de este jueves - A. S. MOYA

11.05 Un agente de movilidad ha explicado a Aitor Santos Moya en Plaza de España: «Las mascarillas nos las hemos puesto porque aquí la poplución es una locura. En la nariz, en los ojos, en la piel... Es como la prueba del algodón, que lo pasas y sale negro».

10.57 La delegada de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha señalado este jueves que la Policía Municipal de Madrid está informando en los controles a los coches con matrícula par que no pueden circular debido a la activación del escenario 3 del protocolo de contaminación. Como ha señalado en distintos medios, «los agentes informan mucho» y están actuando «de forma clara y con sentido común». Además, siendo «firmes» en la aplicación del protocolo, ha indicado que están «tratando de no multar».

10.40 La mayoría de los ciudadanos parecen estar bien informados acerca del Protocolo por Alta Contaminacion (Estadio 3).

En la calle Princesa, muy poco tráfico. "La verdad es que no he visto muchos coches con matrícula par", reconoce un operario de limpieza pic.twitter.com/SedrRUrHK5 — Aitor Santos Moya (@asmoya10) 29 de diciembre de 2016

10.37 El reportero de ABC informa de que las paradas de taxi están llenas, lo que concuerda con la versión que le ofrecía un taxista una hora antes: «La circulación en el centro y en la M-30 es más propia de un sábado. Pero tampoco lo he notado en el número de pasajeros». Llevaba desde las 7 de la mañana y solo había hecho 3 carreras. No parece que se estén cogiendo más taxis de lo normal.

10.26 «Por cada 20 coches que pasan por Moncloa, desvían a uno; o incluso menos. La proporción es bastante baja», cuenta Aitor Santos Moya.

10.21 Desde su cuenta de Twitter, la Policía Municipal de Madrid informa de en qué consiste el «Escenario 3» y advierte que está velando por el cumplimento del protocolo.

10.02 El reportero de ABC señala que en Moncloa «no están denunciando a nadie. Solo se informa a los coches que infringen la norma y se les hace dar media vuelta». Además, según cuentan los agentes de la Policía Municipal en la zona, se están viendo muy pocos coches con matrícula par. La situación contrasta con la que se vive en otros puntos como la glorieta O'Donell, donde sí se están imponiendo multas. Se evidencia así la «disparidad de criterios».

9.55 El periodista Aitor Santos Moya se ha desplazado hasta Moncloa donde «tres coches de Policía conforman el filtro en la dirección que va, desde la A-6 a Princesa».

En Moncloa, tres coches de Policía conforman el filtro en la dirección que va, desde la A-6 a Princesa pic.twitter.com/CcQzDvrJCP — Aitor Santos Moya (@asmoya10) 29 de diciembre de 2016

9.48 Transporte público colectivo, bicicletas, taxis, vehículos de alta ocupación (tres personas o más), motocicletas, triciclos y ciclomotores... Desde el Ayuntamiento de Madrid se explica cuáles son las excepciones que el protocolo prevé a la prohibición de circulación para aquellos casos en los que el uso de vehículos es imprescindible.

9.36 «A estas horas, en Conde Casal, Legazpi, Embajadores y Puerta de Toledo no hay ningún tipo de control policial. Aunque se ven vehículos con matrículas pares, la proporción es bastante baja. Uno de cada diez, apróximadamente», explica Aitor Santos Moya.

9.34 «La circulación en el centro y en la M-30 es más propia de un sábado. Pero tampoco lo he notado en el número de pasajeros. Llevo desde las 7 de la mañana y solo he hecho 3 carreras», relata un taxista a ABC.

9.26 Al inicio de la mañana la Policía parecía solo advertir a los coches que circulaban por el interior de la M-30 con matrícula par y con menos de tres personas en su interior. Ahora, la situación ha cambiado y se imponen las primeras sanciones (una multa de 90 euros, 45 en pronto pago). Como indica Aitor Santos Moya a través de su cuenta de Twitter: «La Policía para y según la circulación, advierte o multa».

En O'Donell el flujo de vehículos con matrícula par es pequeño pero permanente. La Policía para y según la circulación, advierte o multa. pic.twitter.com/YABbEFnuok — Aitor Santos Moya (@asmoya10) 29 de diciembre de 2016

9.21 Algunos madrileños hacen caso omiso este jueves del protocolo anticontaminación que prohíbe circular por la almendra central de la ciudad a los vehículos con matrícula par y utilizan sus coches en solitario pese al riesgo de ser multados con 90 euros. Madrid es la primera ciudad de España que aplica una medida como esta para tratar de reducir la contaminación.

9.14 Una peatón comenta a ABC: «Voy en Metro siempre a trabajar, pero aunque viniera en coche, hoy no lo habría traído. Ya ves como están multando sin parar».

9.13 El periodista Aitor Santos Moya, a pie de calle, recoge lo que le cuentan los madrileños que viven este primer día de activación del «Escenario 3». Una conductora multada: «No sabía que no podía venir con el coche. Me acaban de poner 90 euros de multa sin ni siquiera poder explicar mi situación».

9.09 Los agentes de Policía se concentran, sobre todo, en los puntos de acceso y salida a la M-30 como la glorieta O'Donell, Moncloa o Avenida de América; más que en la almendra central.

9.00 La Policía multa en la glorieta O'Donell con relativa frecuencia. «Yo solo cumplo lo que me dicen, lo que impone el Ayuntamiento. Lo que pasa es que a mí me toca discutir con la gente», señala un agente al redactor de ABC Aitor Santos Moya.

8.57 Diego Moreno Bermejo explica que al llegar al control de Avenida América, la Policía le ha parado: «Me dicen que el Ayuntamiento ha derogado las excepciones previstas para trabajadores de noche a pesar de ir con el documento firmado por la empresa —me dijeron a través del 010 (teléfono de atención al ciudadano) que tenía que llevar este papel para poder volver a casa sin problemas—. Parece que falta coordinación entre la Policía y el Ayuntamiento porque, tal y como le he enseñado a la Policía en el control, la web del Ayuntamiento pide un documento como el que llevaba yo». Me han dejado pasar pero como "excepción". He tardado en volver a casa unos 30 ó 40 minutos más de lo habitual, 10 ó 15 he estado negociando con la Policía)».

Cuatro agentes de Policía para a los coches con matrícula par que pasan por la glorieta de O'donell - A. S. MOYA

8.46 «En la glorieta de O'Donell, cuatro policías controlan el acceso desde la M-30. Todos los vehículos con matrículas pares que no están exentos de la medida son parados, aunque a algunos se les permite la circulación», informa Aitor Santos Moya.

8.40 «En Nuevos Ministerios tampoco hay presencia policial. Circulan menos coches de lo habitual, aunque también se han visto algunos con matrículas pares, en torno un 20 por ciento —con la salvedad de que los vehículos con 3 o más ocupantes, que sí pueden acceder tengan la matrícula que tengan—», explica Aitor Santos Moya.

8.35 Para la neumóloga y coordinadora del área de Medio Ambiente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), Carmen Diego, las medidas para disminuir la circulación de automóviles reducen los niveles de partículas que hay en el aire que respiramos. «Sabemos que los picos de contaminación de traducen en más ingresos en los servicios de Urgencias y que la contaminación y sus efectos producen una agudización de las enfermedades respiratorias crónicas, como el asma o la EPOC». Pero para las personas sanas, también hay riesgo: aumento de las infecciones respiratorias, y a largo plazo, cáncer de pulmon. En el caso de las mujeres embarazadas hay más posibilidades de que sus hijos nazcan con problemas respiratorios.

Con este preocupante panorama, para Diego, las medidas de Carmena no son suficientes ya que debería evitarse llegar a esos picos, y no poner parches cuando ya ha sucedido. «Más efectivo sería evitar llegar a los límites tomando medidas a largo plazo, impopulares pero necesarias, como restringir el tráfico rodado de forma continuada, no puntual». Un reportaje de Josefina Giancaterino Stegmann.

El Paseo de la Castellana en la mañana de este jueves, una calle semidesértica - A. S. MOYA

8.16 «A las 8 horas, el aspecto del Paseo de la Castellana, entre Santiago Bernabéu y Rubén Darío, es más propio de una calle semidesértica. Pocos, pero algún coche con matricula par, circulando; y ni rastro de controles policiales», informa el redactor de ABC Aitor Santos Moya.

7.53 Pese al optimista mensaje del Consistorio, que en palabras del concejal de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, llegó incluso a asegurar que los niveles de contaminación habían descendido un 32%, los números actuales no parecen avalar la justificación. Una realidad que denunció el Grupo Municipal del PP el miércoles, quien a través de su portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, acusó a Ahora Madrid de «crear una alarma injustificada» y calificó la decisión como «la inocentada del día».

7.41 El redactor de ABC.es, Diego Moreno Bermejo, afirma que hay un «atascazo» en la zona de Avenida de América, por la entrada de la A2. Según Europa Press, las carreteras madrileñas, los accesos a la capital y las calles en el interior de la ciudad presentan normalidad a las 7.30 horas, una hora después de la activación del «Escenario 3».

07.06 Los niveles más bajos han sido captados en las estaciones situadas en parques: El Pardo (17), Casa de Campo (19), Parque Juan Carlos I (20) y Retiro (29). Estas cifras han sido obtenidas después de los cálculos realizados por ABC una vez extraídos los datos ofrecidos en bruto por el Ayuntamiento.

07.05 El resultado de cada una de las 24 estaciones de medición repartidas por la capital es desigual. Los niveles dependen del emplazamiento de las estaciones, algunas de ellas situadas en parques mientras que otras junto a arterias de tráfico. De los datos de 2016 ofrecidos por el Ayuntamiento, hasta noviembre, se desprende que el aire más viciado en estos diez meses ha sido registrado en las estaciones de Escuelas Aguirre (distrito Retiro) y en la Plaza Fernández Ladreda (Carabanchel) con 55 y 52 micogramos respectivamente de media en los diez primeros meses del año. Les siguen de Plaza del Carmen (45), Plaza de España (43) y Avenida Ramón y Cajal (42).

07.00 Tras media hora con el «Escenario 3» en marcha, el Ayuntamiento no informa de ninguna situación fuera de lo habitual dentro de la M-30.

06.55 La redactora de ABC.es, Esther Blanco, informa desde Avenida América que «el tráfico a estas horas se presenta tranquilo, los conductores de matrículas pares parecían estar aprovechando para entrar. De momento no hay rastro de controles aunque no ha empezado la hora punta».

06.51 ¿A qué multa me enfrento si conduzco mi coche de matrícula par por el centro de Madrid? Es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos. Si no se sigue la normativa y se circula con un vehículo que tenga una matrícula par, las multas serán de 90 euros, 45 en pronto pago. Pero además hay más multas si no se cumple la normativa del protocolo.

06.49 La normativa que afecta a las matrículas estará vigente a partir de las 06.30 horas y hasta las 21.00. En lo que respecta al aparcamiento en zona SER, el horario de restricción es de 09.00 a 21.00h. El Ayuntamiento propone alternativas...

Hoy jueves, de 6:30 a 21, sólo pueden circular por la almendra central los vehículos con matrícula impar.



¿Dudas? 👉 https://t.co/WYWHk8HE6Rpic.twitter.com/GELXcMGqZV — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 28 de diciembre de 2016

06.45 El último de los cortes al tráfico privado en la Gran Vía y las calles de Atocha y Mayor, en liza desde el pasado 23 de diciembre, no ha reducido un ápice la contaminación del centro. Así se desprende a tenor de los datos reflejados en la web del Ayuntamiento de Madrid, que actualizan por horas el volumen de dióxido de nitrógeno (NO2) presente en el aire.

06.41 La aplicación del protocolo coincide con otra medida controvertida: el cierre al tráfico de la Gran Vía y otras calles del centro de Madrid, como Atocha o Bailén. Pese a que en el último precedente no se aplicó el Escenario 3 porque podría ser perjudicial, al tratarse de la operación retorno del Puente de Todos los Santos, esta vez no ha habido esa lectura. El Consistorio reitera que la aplicación de estas medidas remite a un «problema de salud» colectivo.

06.40 Durante la jornada de hoy, policías y agentes de movilidad vigilarán a medio millón de conductores que circularán por las vías madrileñas. Con un parque móvil de 1.298.269 turismos –según cifras del Consistorio–, más de medio millón de conductores se verán afectados potencialmente, si bien pueden multiplicarse si se tiene en cuenta a los más de 4 millones de municipios cercanos.

06.33 La DGT informa de que la circulación a estas horas es la habitual de un día lectivo en Madrid.

06.30 A esta hora comienza la restricción de tráfico en Madrid. Se activa el «Escenario 3» del protocolo de contaminación y los coches con matrículas pares no podrán acceder al interior de la M-30. La circulación solo se permite a vehículos con matrícula impar porque hoy es día 29.

06.20 Para quienes salen de trabajar antes de las 6.30h, es importante que sepan que si su hora de entrada o de salida está comprendida entre la medianoche y las 6.30h, pueden desplazarse en coche antes o después. Eso sí, deberán disponer siempre de un documento de su empleador que lo acredite.

06.15 Buenos días, comienza la jornada en la capital con las restricciones al tráfico. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha la aplicación del «Escenario 3» por contaminación por dióxido de nitrógeno en la ciudad. Hoy, día 29, solo pueden circular aquellos coches cuya terminación de la matrícula sea número impar. Además, se mantiene la limitación de velocidad a 70 km/h en la vía de circunvalación y los accesos y la prohibición de aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).