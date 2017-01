Archivada la denuncia por supuesto acoso laboral de González-Moñux contra su portavoz

La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado por unanimidad el archivo de la denuncia presentada por la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Elena González-Moñux Vázquez, contra el portavoz del dicha formación, Enrique Ossorio Crespo, por la supuesta comisión de «un continuo trato humillante y vejatorio» por parte del denunciado sobre la denunciada. La Sala considera en el auto que hay que proceder al archivo del expediente «ante la total inexistencia de incidíos de infracción penal».

Esta resolución puede ser recurrida en súplica ante el mismo Tribunal en el plazo de tres días.

La Sala del TSJM, competente en este asunto dado que Ossorio tiene la condición de aforado, ha adoptado esta decisión tras tener conocimiento y estudiar detenidamente la denuncia, así como el escrito de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, conocido este martes, en el que el Ministerio Público solicitaba que no se procediera a la apertura de un proceso penal para comprobar los hechos denunciados que, de ser acreditados, «en ningún caso serían constitutivos de delito».

El portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, ha mostrado su «enorme satisfacción» por la resolución judicial y ha asegurado que mantendrá su querella contra González-Moñux porque «no se puede ir a un medio de comunicación, decir tres mentiras y machacar a otra persona». Además, ha pedido a la diputada que «si ya no existe el argumento que usaba para no venir a votar, que yo la humillaba, debe cumplir con su trabajo». Si no lo hace, considera que debería «dejar su acta de diputada».