Cospedal: «El gasto de Defensa va destinado a la seguridad de nuestras familias»

Bajo su responsabilidad tiene a 120.000 militares y 19.000 civiles que trabajan para el Ministerio de Defensa. María Dolores de Cospedal (Madrid, 1965) declara sentirse «muy honrada y agradecida al presidente del Gobierno por la encomienda de dirigir la política militar del Ejecutivo, máxime teniendo en cuenta la situación internacional convulsa en que vivimos. Es una muestra de confianza».

En su despacho destaca un gran retrato de Su Majestad el Rey, fotografías familiares y con los contingentes desplegados en misiones en el exterior que ya ha visitado. Concede a ABC su primera entrevista como ministra de Defensa tras dos meses en el cargo.

Hoy celebramos la Pascua Militar, festividad castrense que conmemora la recuperación de Menorca a los ingleses en 1782. ¿Qué mensaje traslada a las Fuerzas Armadas en esta efeméride?

En primer lugar, un mensaje de reconocimiento y agradecimiento por toda la labor que hacen para defender la seguridad de todos los españoles dentro y fuera de nuestras fronteras. Lo digo no solo como ministra de Defensa sino como ciudadana española, ya que defienden nuestro modelo de convivencia, nuestros valores y nuestra libertad. También me gustaría trasladarles un mensaje de aliento para que perseveren en el trabajo que llevan a cabo con tanta vocación e ilusión.

¿Qué medidas ve necesario impulsar en la defensa española durante esta legislatura?

Es importante hacer una actualización de la Estrategia de Defensa Nacional que tenga en cuenta los potenciales riesgos que hoy tienen España, Europa y el mundo. Creo que la evolución de los acontecimientos en las zonas que más puedan afectar a nuestro país está siendo vertiginosa y por tanto hay que hacer una planificación de estos nuevos potenciales riesgos. España debe actualizar su Estrategia de Defensa Nacional. Será también importante que logremos acuerdos por encima de ideologías e intereses partidistas en el Congreso de los Diputados para conseguir dotar de estabilidad y permanencia a la política de defensa, que no es de ningún partido político sino de Estado. Desde luego así lo debemos encarar. No debe ser una política para sacar ventaja partidista ni para dañar al partido del Gobierno. Por eso veo importante que seamos capaces de aprobar una normativa, una ley, que garantice la estabilidad de la política de defensa, la estabilidad del planeamiento de defensa y la estabilidad en cuanto a medios y materiales necesarios.

¿Ha recibido ya alguna muestra de apoyo por parte de otros partidos como el PSOE o Ciudadanos?

Hasta ahora no, pero sí es verdad que en la Comisión de Defensa partidos como el PSOE, Ciudadanos e incluso algún partido nacionalista mostraron su disposición a que tuviéramos una legislación que diera sostenibilidad y mantenimiento a la política de los medios de defensa. Es importante, teniendo en cuenta que ya se han cumplido 20 ó 30 años de algunas inversiones importantes para la defensa nacional que hacen necesario que tengamos que hacer un nuevo planeamiento porque están llegando al final de su vida útil. Esto, más allá de ser un tema político, es un tema técnico y de defensa nacional y de seguridad de todos los españoles.

¿Para ello será necesario aumentar el presupuesto de Defensa en España, actualmente en el 0,9% del PIB, según datos de la OTAN?

España tiene un compromiso como aliado y socio de la Alianza Atlántica ratificado por el presidente del Gobierno hace dos años en la Cumbre de Cardiff, y al cual se ha vuelto a referir recientemente, que es alcanzar el 2 por ciento de gasto en Defensa. Hay que recordar que el gasto en defensa que hace nuestro país es un gasto que va directamente destinado a garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias españolas. Es muy importante que esto se tenga en cuenta porque a veces en materia de gasto de defensa se hace mucha demagogia.

¿Quizás falle algo en la sociedad española que no acaba de entenderlo así?

En España tenemos muy asumida la política de seguridad interior al ser lamentablemente un país muy afectado por el terrorismo. Esa necesidad de destinar recursos a la seguridad se entiende muy bien. Lo que a veces no se entiende muy bien es que la seguridad se protege dentro de nuestras fronteras, junto a la Policía y la Guardia Civil, pero también fuera de nuestras fronteras evitando que, por ejemplo, el terrorismo yihadista llegue a España. Uno de los objetivos que me he autoimpuesto es que la política de seguridad y defensa sea algo que cale en la conciencia de los españoles ya que la seguridad está indisolublemente unida a la defensa en el mundo que vivimos.

En países como Francia o Bélgica, los militares patrullan las calles contra la amenaza yihadista. ¿Podríamos ver escenas similares en España en el futuro?

No sé si podríamos verlas o no. Lo que sí le puedo decir es que en España contamos con una fuerza policial que es militar, la Guardia Civil. Esto no pasa en todos los países y es una de las grandes ventajas que tiene España. La Guardia Civil en sus funciones es ayudada muchas veces por el resto de las Fuerzas Armadas y si en el futuro tiene que serlo, pues tendrá que serlo porque no hay ningún problema y no hay por qué tener prejuicios en este sentido.

Sigue sin relevar a la cúpula militar, jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y jefes de Tierra, Armada y Aire. ¿Piensa dilatar mucho tiempo la decisión?

Ese tipo de decisiones se tienen que tomar con tranquilidad, conocimiento de causa y de las personas. Me gusta escuchar a la gente, conocerla y poder formar mi opinión para poder presentar a los mejores. No es fácil la elección porque hay grandes militares.

¿Respetará la regla no escrita por la cual el siguiente Jemad debe ser del Ejército de Tierra -el actual es de la Armada y el anterior del Ejército del Aire-?

Es bueno seguir las tradiciones cuando tienen un sentido y entiendo que esta lo tiene.

¿La llegada de Donald Trump afectará a las relaciones bilaterales de EE.UU. y España en defensa?

No tendría por qué. Es importante que las relaciones con EE.UU., cruciales para nuestra seguridad y defensa, sigan siendo magníficas. Trabajaremos para que así sea.

Parece que es el momento de potenciar la política de defensa en la Unión Europea. ¿Cuál es su visión en este aspecto?

España ha sido uno de los países que más han alentado que tengamos una auténtica Europa de la seguridad y de la defensa. Por tanto somos unos convencidos de que una Unión Europea robusta fortalece una Alianza Atlántica cada vez más fuerte. No son intereses contrapuestos. Hay que aprovechar las capacidades de la UE y la OTAN para trabajar conjuntamente no solo en el ámbito militar, también en el humanitario, político, de desarrollo y de cooperación. Europa tiene que asimilar, después del Brexit, que una Europa de la Defensa es indispensable y compatible con una Alianza Atlántica que defiende los mismos valores que la UE.