«Mi caso no sería el primero en compatibilizar partido y ministerio»

La ministra de Defensa preside su primera Pascual Militar cuando queda poco más de un mes para que el PP celebre un congreso con su continuidad en la Secretaría General como principal atractivo informativo. El debate está en si es adecuado que una misma persona asuma dos cargos de tanta responsabilidad. El nombre lo propondrá el presidente del partido, Mariano Rajoy, que esta misma semana ha dicho que Cospedal «acredita méritos para desempeñar con éxito cualquier tarea y más de una también».

¿Cómo interpreta estas palabras?

He sido presidenta de mi comunidad autónoma al tiempo que secretaria general del PP. Ese doble encargo se cumplió, y creo que a eso se refiere Mariano Rajoy. Lo demás deberá decidirlo el congreso de mi partido, los militantes del partido y también tendrá que proponerme el presidente. De esa manera lo entiendo yo. Pero tampoco mi caso [compatibilizar ambos cargos] sería el primero, ni en mi partido ni en otros.

En caso de que el presidente del PP quiera que usted sea su secretaria general, ¿estaría dispuesta?

[Pausa] Bueno, yo haré siempre lo que crea que es mejor para mi país y para mi partido.

Es verdad que usted ha sido secretaria general durante años difíciles y ahora surgen más candidatos...

Así es como entiendo yo los cargos políticos. Estar en política es una manera de servir a tu país. Obviamente todos somos prescindibles, yo la primera. Ahí estaré, a la decisión de mi partido y la propuesta que haga Mariano Rajoy; y lo reflexionaré con la atención que se merece.

En todo caso, ¿usted sí cree que es compatible?

No entiendo por qué otros ministros han podido compatibilizar, tanto en mi partido como fuera del partido, y en mi caso no tiene por qué ser distinto. Pero no quiero polemizar sobre ese asunto. [Pausa] Lo que hay que tener bien claro es que no se puede utilizar el partido para hacer política como ministra de Defensa, ni tampoco voy a utilizar mi condición de ministra en mi beneficio político. Para eso no hay que tener una doble condición, eso se ha podido hacer en el pasado por otros aun no teniendo la doble condición. Yo lo tengo muy claro.

¿Cuánto durará esta legislatura?

Creo que será una legislatura larga, estándar. Será así porque la capacidad de negociación del Gobierno va a ser muy importante y nunca va a ser contraria a defender unos principios básicos que son los que han hecho que Mariano Rajoy sea presidente. El Gobierno y el PP han dado muestra de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas pensando siempre en el interés general del país y de los españoles. Por eso creo que la legislatura, a menos que otros se empeñen, va a ser larga y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso sea así por una razón muy sencilla: la estabilidad es buena para España y la certidumbre es buena para los españoles.

El siguiente reto son los presupuestos. ¿Es partidaria de pactar con el PSOE o de la «vía vasca»?

Intentamos hacer un gran pacto con el PSOE porque nos parecía lo mejor para nuestro país, pero esto no pudo ser así. Lo mejor para España sería poder acordar con el PSOE los Presupuestos Generales del Estado. Si no es así, haremos lo que sea menester, siempre respetando los principios básicos y barreras que no puedan franquearse.

Entre tanto el Gobierno está tratando de reconducir la situación en cataluña. ¿Es posible tender puentes de diálogo con la Generalitat?

Es perfectamente posible teniendo en cuenta que para que dos hablen los dos tiene que querer hablar. Pero los presupuestos tienen que quedar claros: de ninguna manera se puede poner en tela de juicio la soberanía nacional, que la capacidad de decidir sobre lo que es nuestro país nos corresponde a todos los españoles y no es patrimonio ni de una parte de los españoles ni de un parlamento autonómico y ni siquiera del Parlamento nacional ni del Gobierno.

¿Por qué la referencia al cristianismo en los nuevos estatutos del PP está en el preámbulo?-

Antes no estaba. El PP representa un espectro social muy amplio con pensamiento liberal, conservador, demócrata-cristiano y con espíritu reformista. Que todo eso aparezca en el preámbulo nos parecía importante. No tiene que ver con el carácter confesional del partido, que no lo tiene.

Un informe de la UDEF vincula a su marido, el empresario López del Hierro, con el caso Pujol...

Mi marido no es empresario, es ejecutivo. Toda su vida ha trabajado para terceros. Esto es muy importante.

¿Qué tiene que decir?

Es falso.