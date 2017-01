C's asume que la ley para limitar mandatos no ataÃ±e a Rajoy

Partido Popular y Ciudadanos mantendrán en el nuevo periodo de sesiones su particular tira y afloja sobre cómo y cuándo cumplir con los 150 compromisos pactados para la investidura de Mariano Rajoy. Los de Albert Rivera llevarán en febrero una iniciativa al Parlamento para impulsar la reforma legal que limite el mandato del presidente del Gobierno a «ocho años», según subraya el portavoz adjunto de la formación, José Manuel Villegas, quien sin embargo asume que esa eventual modificación no afectará, de momento, a Mariano Rajoy.

La limitación del mandato presidencial, que C’s encuadra como un principio ineludible para la «regeneración democrática», requiere de un cambio en la Ley de Gobierno, de 1995, que no podrá tener carácter retroactivo, admite Villegas. No obstante, su grupo anhela un gesto político de Rajoy, como su retirada voluntaria al finalizar esta legislatura, tras haber sido investido ya por dos veces:2011 y 2016.

«Decisión personal»

Gobierno y PP aseguran que ésa decisión es «personal e intransferible» de Rajoy y rechazan de forma tajante que el presidente tenga que anticipar ahora su salida, como pretende la oposición. «Sería tanto como dar ventaja a los demás. Supondría que el pacto que pretende Rivera es para echar a Rajoy». Los populares defienden, al contrario, que su líder sigue siendo el idóneo para ser reelegido una vez más.

«La medida plantea dudas sobre su constitucionalidad porque afecta al derecho de sufragio pasivo y así se lo dijimos a Rivera», dice el PP

Lo cierto es que Génova –sí algunos de sus barones– no comparte el espíritu de una reforma que, según un cargo de la dirección nacional, «plantea dudas de constitucionalidad» porque afecta al derecho de sufragio pasivo. «Sobre todo –apunta este dirigente– teniendo en cuenta que nuestro sistema es representativo (los diputados eligen) y no presidencialista, como en Estados Unidos, donde el candidato es elegido de manera directa».

Esas «dudas» ya fueron expresadas en la mesa de la negociación con Ciudadanos el pasado verano, pero al final el PP accedió a firmar una medida que los de Rivera ya habían introducido en los acuerdos autonómicos. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde se reinterpretó que el plazo máximo para el presidente regional debe ser de ocho años o «dos legislaturas».

El redactado del pacto en el Congreso de los Diputados quedó ambiguo «a conciencia», según los populares. Dice así:«Establecer el compromiso de que quien haya ostentado durante ocho años consecutivos el cargo de Presidente del Gobierno no opte a la reelección. En el seno del Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia, se procurarán las fórmulas precisas para regular este compromiso».

Búsqueda de apoyos

A partir de ahí toca definir el camino para plantear y aprobar una restricción legal que, coinciden PPy C’s, deberá contar con el apoyo del resto de partidos. Ambos convienen que la norma comenzaría a contar en el momento de su aprobación. De esa forma Mariano Rajoy podría optar a una tercera legislatura como presidente del Ejecutivo ya que su recorrido previo en La Moncloa no computaría.

Villegas, sin embargo, recuerda a Rajoy el camino abierto en su día por José María Aznar y seguido después por el socialista José Luis Rodríguez. Felipe González estuvo catorce. Y argumenta que la limitación de los mandatos no se redactó pensando en la carrera de Rajoy, sino de cara al futuro.

En la misma línea, fuentes del Ejecutivo descartan que se esté trabajando en un cambio legislativo y recalcan que la aplicación de una futura norma dependería sólo de la voluntad de Rajoy. Fiel a su estilo, el líder del PP, que ha expresado su deseo de agotar la legislatura, evitó adelantar acontecimientos y referirse a una futura reelección:«Vamos a ver si somos capaces entre todos de construir y luego Dios dirá», dijo desde Galicia, informa Ep.

Y mientras Moncloa enfría las urgencias de Ciudadanos asegurando que se trabajará por hacer realidad el acuerdo de investidura pero priorizando lo importante –«ahora todos los esfuerzos de negociación están concentrados en los Presupuestos»–, desde Génova matizan que no pueden asumir el pacto como Las Tablas de la Ley. «Hablamos de un pacto de investidura, no de Gobierno. La vinculación no puede ser la misma», aseguran en la cúpula.