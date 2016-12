Novelas y poemarios para regalar: para leer incluso dentro de un cuadro

EL LIBRO DEL AÑO:

Nuestro crítico José María Pozuelo Yvancos, elige «PATRIA». Fernando Aramburu. Tusquets. 648 páginas. 21, 75 euros. Este año no ha sido difícil elegir la mejor novela, o al menos yo no lo he dudado: se trata de Patria de Fernando Aramburu que es mucho más que buena literatura, pero que no deja de ser también eso, literatura de la buena. Ocurre siempre que las novelas que están destinadas a quedar son aquéllas que han dicho lo que tenía que decirse. En este caso había que contar el proceso de creciente irracionalidad colectiva que desde las aldeas o villorrios propició la complicidad de muchos, casi todos, en la aventura terrorista de ETA, y la fractura que esa irracionalidad provoco en la sociedad vasca, partida y herida de muerte.

Aramburu hace que el lector entre en ese proceso siguiendo el enfrentamiento de dos familias, una historia particular que dice la general, como tiene que ser en las buenas novelas. Pero lo que la convierte literariamente en un logro de calado no es únicamente haber sabido denunciar el origen y consecuencias fratricidas del mal llamado conflicto vasco, sino en haberlo contado con una maestría singular que depende del uso del punto de vista narrativo y de la voz. En esta novela la voz de Aramburu aparece solo al final, después de que su narración en estilo indirecto o en diálogos magníficamente construidos supiera decir la voz de los personajes. De manera que la literatura sirve para que hablen los vascos, por así decir asistimos a una conversación (llena de grito y de furia, pero también de emoción contenida) entre los miembros de los dos clanes familiares, sin que pensemos nunca que lo que nos transmiten son únicamente ideas.

Transmiten su vida, lo que para cada uno es su posición en el mundo. Aramburu ha logrado una novela tan buena porque su visión de la tragedia vasca no tiene un punto de vista narrativo desde el que se contemple todo, sino que va emergiendo desde dentro desde los personajes, en una sucesión que tiene mucho de crescendo emocional y que ha sido meticulosamente medida. Si cada escena dialogada o cada suceso se lee como si fuese sucesión de pequeñas historias es porque el modo literariamente más eficaz de ofrecer la vida es que la veas suceder ante tus ojos, para que sea el lector el que la juzgue y la sienta. Esa supuesta neutralidad narrativa, base de esta novela, no es otra cosa que respeto al lector, dejando que seamos nosotros los que asistamos a una Historia que es eso, un friso donde las pequeñas historias de vida y de muerte, de dolor y de perdón, tienen su sitio. Dichas además para que no las olvidemos.

«EL DUELO DE HONOR. DE CASANOVA A BORGES» Alba. 650 páginas. 34 euros. Suena a cosa del pasado, pero eso no le resta importancia: el duelo de honor hizo correr ríos de sangre... y de tinta. Fueron tantos los autores que escribieron sobre él, que Marta Salís ha decidido reunirlos a (casi) todos: Dickens, Nabokov, Dumas, Wilkie Collins y un largo etcétera. Doscientos años de literatura -a primera sangre o a muerte- condensados en seiscientas páginas.

«POESÍA COMPLETA» Alejandra Pizarnik. Lumen. 470 páginas. 23,90 euros. «Tal vez las palabras son lo único que existe», escribió Alejandra Pizarnik; y hasta su suicidio después de haber ingerido cincuenta pastillas de Seconal, en ellas vivió refugiada. En versos que son «un grito, una llamada, una llamarada, un llamamiento». Puro vértigo.

«OBRAS COMPLETAS, I, II y III» Valle-Inclán. Biblioteca Castro. 50 euros cada uno. Si por algo se caracteriza la Fundación José Antonio de Castro es por su empeño en ir fijando el canon de la literatura en español: Galdós, Cervantes, Blasco Ibáñez... Labor en la que ahora le toca el turno a Valle-Inclán. En estos primeros tomos están sus historias de amor, de santos, de duendes y ladrones; también sus «Sonatas» y «El Ruedo Ibérico». (A la venta a partir del 1 de enero).

«LEER» André Kertész. Periférica & Errata Naturae. 79 páginas. 21,50 euros. Porque la narrativa y la poesía van más allá de las palabras, he aquí una curiosa propuesta sin palabras: las instantáneas de uno de los padres del fotoperiodismo, el húngaro André Kertész. Gente enfrascada en un libro. En la calle, en un parque, en el metro o junto a una góndola; en terrazas, azoteas e incluso dentro de un cuadro.

«LOU REED ERA ESPAÑOL» Manuel Vilas. Malpaso. 206 páginas. 17,50 euros. Una novela, no: una coctelera. En su interior, elepés arañados por la aguja de zafiro del tocadiscos, cigarrillos Ducados, Franco prohibiendo según qué canciones y un joven de Barbastro fascinado desde los años setenta por una Voz. Manuel Vilas se declara fan número uno de Lou Reed y nos recuerda que, aunque escriba prosa, lo que le sale es poesía.

«UNA TEMPORADA EN EL PURGATORIO» Dominick Dunne. Libros del Asteroide. 473 páginas. 24,95 euros. Un novelón apasionante. Con intriga. Con secretos. Con chantaje. Y con una de esas familias que parecen elegidas para la gloria o, al menos, para la Casa Blanca. Hacia allí se encamina, imparable, el destino del benjamín, Constant. Lo malo es que, cuando bebe, tiene la mano muy suelta con las mujeres... Por el autor de la también magnífica «Las dos señoras Grenville».

«DIARIOS COMPLETOS» Sylvia Plath. Alba. 828 páginas. 29,50 euros. Una de las poetas más frágiles del siglo XX nos muestra su interior. «Dios mío, si alguna vez he estado a punto de suicidarme es ahora», anotó el 3 de noviembre de 1952. No acabó con su vida entonces, sino el 11 de febrero de 1963. En sus diarios va dejando constancia de su grave depresión, sus versos y su matrimonio con el también poeta Ted Hughes, quien, a la muerte de su mujer, prohibió que dos cuadernos personales -incluidos en esta edición- salieran a la luz.

«EL SANTO AL CIELO» Carlos Ortega Vilas. Dos Bigotes. 560 páginas. 20,95 euros. Un «thriller» espectacular, a la altura de «Black, black, black» y «Un buen detective no se casa jamás», de Marta Sanz, y «Te quiero porque me das de comer», de David Llorente. Los investigadores Aldo Monteiro y Julio Mataró se enfrentan a dos casos distintos -una desaparición y un crimen- en el seno de una misma familia. Y es que, ya se sabe: no hay nada peor que los lazos de sangre.

«TIERRA VASCA» Pío Baroja. Espasa. 643 páginas. 24,90 euros. Si, como dicen los que saben, el mejor Baroja es el que narró su patria vasca, el mejor Baroja está en este volumen con el que Espasa le rinde homenaje al cumplirse sesenta años de su muerte. El tomo incluye «La casa de Aizgorri», «El mayorazgo de Labraz», «La leyenda de Jaun de Alzate» y una de las novelas favoritas del escritor, «Zalacaín el aventurero».

«CUENTOS DE HADAS DE ANGELA CARTER» Impedimenta. 628 páginas. 27,95 euros. Angela Carter modernizó la literatura fantástica y de terror con títulos como «La cámara sangrienta» y «En compañía de lobos»; también con los relatos tradicionales que recopiló para la editorial Virago: cuentos de Europa, del Caribe, de Estados Unidos, del Ártico, de África, Oriente Medio y Asia. Un libro a la altura de los de los hermanos Grimm, Perrault y Andersen.

«LOS ÚLTIMOS DÍAS DE ADELAIDA GARCÍA MORALES» Elvira Navarro. Literatura Random House. 111 páginas. 14,90 euros. La novela más polémica de la temporada -quizá por haber sido leída como la crónica que no es- pone el foco sobre una autora que dejó tras de sí trece novelas (entre ellas «El sur« y «El silencio de las sirenas», premio Herralde 1985) y un halo de misterio que crece con el tiempo. Su fantasma es lo que Elvira Navarro intenta apresar desde la ficción.

«OBRA COMPLETA BILINGÜE» Arthur Rimbaud. Atalanta. 1.513 páginas. 58 euros. El poeta maldito por excelencia, uno de los que más han influido en la lírica de todos los tiempos. Atalanta nos ofrece no sólo todos sus versos, sino, además, sus textos en prosa, sus creaciones escolares, su correspondencia íntegra y un «Diccionario Rimbaud». A los mandos de la antología, Mauro Armiño.

«AQUÍ ESTOY» Jonathan Safran Foer. Seix Barral. 720 páginas. 23,90 euros. La primera novela de Safran Foer en once años aborda el apocalipsis y la destrucción. O dicho de una manera menos bíblica: un terremoto arrasa Israel y su honda expansiva afecta al matrimonio formado por Jacob y Julia Bloch. Un choque de civilizaciones en la cocina de una familia norteamericana de origen judío.

«MIRLO BLANCO, CISNE NEGRO» Juan Manuel de Prada. Espasa. 429 páginas. 21,90 euros. Tiene forma de novela, pero es un ajuste de cuentas: el del autor con su propio pasado. Prada vuelve la vista atrás, a los tiempos de «Coños», «El silencio del patinador», «Las máscaras del héroe» y «La tempestad», para hacer balance. El resultado es un retrato del mundillo editorial sin retoques ni «Photoshop».

«ATLAS DE LOS LUGARES SOÑADOS» Dominique Lanni. Ilustraciones de Karin Doering-Froger. GeoPlaneta. 144 páginas. 23,95 euros. No existen, pero han alimentado la imaginación de unas cuantas generaciones. Sus nombres: Jauja, el país de las Amazonas, el reino del Preste Juan... Si los quieren descubrir, este es su libro.