El Puerta del Mar ha cerrado un centenar de camas durante las fiestas

El hospital Puerta del Mar ha vuelto a cerrar camas durante estas fiestas, que aún permanecerán fuera de servicio los próximos días. Son en torno a un centenar, según informan fuentes del sindicato Autonomía Obrera, que han recabado la información de los propios profesionales, pues no ha habido ninguna comunicación oficial de la dirección. La decisión ha sorprendido precisamente porque en las semanas previas a Navidad se había acordado no reservar nada mientras no estuviera cerrado por completo el acuerdo entre el SAS y la empresa Pascual.

Pero la decisión de las clínicas de volver a recibir pacientes de la sanidad pública sin restricciones ha devuelto la normalidad. Y como de lo que es habitual cada año, se volvieron a cerrar habitaciones durante las fiestas y en plena época de alta frecuentación. Clausurados se encuentran todavía controles de Cirugía Maxilofacial y General, Ginecología, Maternidad, Traumatología y Pediatría. La previsión es que se abran entre el 11 y el 16 de este mes, pero hasta entonces, seguirán sin uso.

Por suerte, la afluencia de pacientes no ha generado ninguna situación complicada durante estos días en los que hay menos profesionales en el centro. Las Urgencias mantienen una actividad alta, especialmente las Pediátricas, pero no ha habido saturación ni largas colas por la falta de plazas. Así lo confirman tanto las fuentes de Autonomía Obrera como de Sindicato Médico. El delegado de este último, Juan López, señala que «la incidencia de gripe aún no ha sido alta, aunque se empiezan a ver cada vez más casos. Lo que sí se está atendiendo es a un mayor número de pacientes de edad avanzada por infecciones respiratorias o complicaciones a causa de las bajas temperaturas.

El portavoz de Sindicato Médico reconoce que «contar con las camas de San Carlos está siendo un alivio» y desde que se abrieron las primeras plantas para ingreso «se ha notado considerablemente» en el hospital gaditano.

Por su parte, el delegado del comité intercentros de las clínicas Pascual, José María Manzano, confirma que desde antes de Nochebuena los pacientes de Villamartín, El Puerto y Sanlúcar están siendo atendidos con normalidad en los centros del grupo privado. Estos tres hospitales que tiraban con un pequeño retén de profesionales han vuelto a contratar a los eventuales para poder ofrecer una atención en las mismas condiciones que cuando estaba vigente el concierto. Esa situación ha aliviado al resto de la red pública que tiene una amplia dependencia de ellos.