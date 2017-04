Los médicos de familia de Cádiz piden más recursos y que se cubran las bajas

«No hay nada más peligroso que un médico de familia que está quemado; para él, para el paciente, para los familiares y para todo el conjunto del sistema sanitario». Quien lo dice no es un paciente enfadado, sino el vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Cádiz, Manuel Ortega Marlasca. Y el balance que hace del estado actual de este sector es más que pesimista: «los médicos gaditanos estamos muy quemados».

Ortega, que pasa consulta en Jerez, ironiza con que la atención primaria «ha pasado de ser el hermano pobre de la Sanidad al hermano tonto» y denuncia la falta de recursos en este sector clave para el SAS. «No entendemos cómo siendo los profesionales que atendemos el 90% de los casos tenemos cada vez menos recursos».

Manuel Ortega Marlasca

Una escasez de recursos que se plasma, sin ir más lejos, en el hecho de que no se cubran las plazas vacantes durante las vacaciones o las bajas. «La administración tiene dos respuestas para esta situación: o que no hay dinero o que no hay médicos para contratar», analiza el vocal del Colegio de Médicos. A este respecto, añade con sorna que es posible que no haya doctores «porque todos se han ido a trabajar al extranjero para buscar mejores condiciones».

Llama la atención cómo parte de las peticiones que hace Ortega coinciden con las reivindicaciones de la Marea Blanca, con la que no tiene relación. «Nosotros también pensamos que apostar por la calidad en la atención primaria es rentable, porque evitamos la saturación en los servicios de urgencia», decía el portavoz de Marea Blanca, Antonio Vergara, una afirmación que hizo suya Ortega Marlasca.

«Sin embargo, mientras que han elevado las dotaciones para la atención hospitalaria -aunque haya sido un poco-, no lo han hecho para la Primaria», opone el vocal del Colegio de Médicos, que denuncia que «se nos obliga a la demora 'cero', a atender siempre a los pacientes pero sin una mayor dotación de servicios».

Paradojas del médico de familia

El Colegio de Médicos, que esta semana se ha sumado a la celebración del Día de la Atención Primaria, destaca la contradicción que vive este profesional, «que no puede pedir pruebas complementarios y, sin embargo, tiene que interpretarlas». En este sentido, Ortega afirma que «no se entiende cómo un profesional formado y con años de experiencia no puede pedir una prueba que sí puede encargar un residente».

«Esta situación da lugar a dos posibles situaciones. A que el médico de familia pida hacer guardias en un hospital para poder encargar las pruebas, o que derive a un especialista para que las pida, aún a sabiendas de que esto ralentizará todo el proceso», desvela este profesional de la medicina.

Ante esta situación, muchos gaditanos optan por ir directamente al hospital, «y, lamentablemente, es comprensible». «Nosotros estamos pidiendo que se nos den medios para hacer nuestro trabajo, sólo eso, no sentir que tenemos las manos atadas constantemente», resumen desde el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz.

La Junta destaca las mejoras

La Junta, en cambio, tiene una visión diametralmente opuesta de lo que sucede en atención primaria. Esta mañana, envió una nota en la que destacaba «los avances en la mejora organizativa de la asistencia de la provincia de Cádiz, reforzando la atención primaria y hospitalaria y las contrataciones en vacaciones».

En la misma nota, abundaba en que se habría constatado «una mejora organizativa de la asistencia sanitaria en la provincia, un esfuerzo que se traduce en un refuerzo en atención primaria, en un mantenimiento de los recursos en vacaciones gracias a las contrataciones realizadas y en la potenciación de uno de sus hospitales», algo que contrasta con la opinión del Colegio de Médicos.

En el mismo sentido, el SAS subraya que se ha profundizado en la descentralización en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz, que «potencia sus centros de salud y consultorios». En concreto, la Junta indica cómo de las dos subdirecciones asistenciales con las que contaba el Área se pasa a tres, de las que dos estarán dedicadas exclusivamente a la atención primaria.

Asimismo, según resalta la Junta, la Dirección de Enfermería «tendrá una subdirección centrada en recorrer los centros dependientes del Área -20 centros de salud y 40 consultorios en total- para ver y resolver las necesidades en materia enfermera».

Llama la atención cómo la Junta reconoce que una de las principales preocupaciones de los colectivos sanitarios son las sustituciones en periodos vacacionales en la provincia Cádiz. Al respecto, la Junta incide en que «la Semana Santa, se ha resuelto con todos los centros de salud -tanto de Bahía de Cádiz como de La Janda- que abren mañana y tarde los días laborables, haciéndolo Lunes, Martes y Miércoles Santo gracias a la contratación por parte del Distrito Sanitario de 18 profesionales». En este sentido, hay que recordar que Marea Blanca incidió en que pese a que los servicios estaban abiertos se habían dejado de prestar servicios.

.