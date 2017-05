El Marquesado se rebela con un partido en medio de la carretera

Los vecinos de la zona de El Marquesado de Puerto Real ya se han cansado de permanecer en el olvido. Son múltiples los problemas que arrastran sin que nadie les dé solución alguna, motivo por el que a partir del próximo domingo iniciarán una serie de protestas con el objetivo de que las administraciones se impliquen y realicen las actuaciones pertinentes.

Entre ellos exponen que ya ha pasado un mes sin que nadie haya arreglado los desperfectos que se acumulan en la pista deportiva del lugar. Tras el gran temporal de viento que azotó en abril a la provincia, las instalaciones quedaron muy dañadas y según aseguran residentes de la zona dos semanas después del temporal “el Ayuntamiento no había retirado las mallas y postes que estaban tirados en la pista. Es más, siendo una de las pistas deportivas con más usuarios de la zona, incluso vienen chavales de Chiclana, San Fernando, Cádiz, Puerto Real, a jugar, al Ayuntamiento no se le ocurre otra solución que cerrar la pista. Los chavales hartos de esperar una solución, deciden un sábado retirar todos los hierros de la pista, cortaron los postes, guardaron todo el material sobrante y comunicamos al Consistorio que estaba todo a disposición del camión del que viniera a retirarlos. Todavía no ha venido nadie”.

Los jóvenes que decidieron actuar tardaron unos 40 minutos en retirar todo el material. A día de hoy las pistas deportivas siguen sin arreglarse. «Hemos decidido que de manera simbólica, y a modo de protesta, jugar con los chavales un partido en medio de la carretera, para llamar la atención de los vecinos».

Otro problema que arrastra El Marquesado tiene que ver con el colegio infantil, pues debido a la falta de personal carece de un conserje. Según exponen los vecinos ya se llevan dos meses esperando dicho personal, «con la inseguridad que representa eso para los más pequeños». De hecho se quejan de ser el único centro de Puerto Real que carece de conserje. A ello hay que sumar las obras pendientes en el propio centro y que se reclaman desde hace más de dos años colegio. Es el caso de una valla para separar una zona peligrosa del recreo de los niños. Y por si fuera poco la semana pasada, eliminaron varias paradas del autobús escolar de la carretera de Malas Noches. En total 15 alumnos se han quedado sin transporte escolar.

Por último se encuentra el problema de medio centenar de familias que viven en el lugar y están pendientes de la regularización de sus viviendas. Actualmente carecen de luz y de agua potable. Es por ello que piden que se actúe de inmediato en el lugar para garantizar los servicios mínimos. «Son familias con niños pequeños y esta situación no se puede alargar», pidiendo tanto una resolución administrativa como que se cuente con lo mínimo para tener una vida digna.