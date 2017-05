La Marea Blanca ofrece al delegado firmar un compromiso contra recortes

La Marea Blanca no piensa darle un segundo de tregua a la Delegación de Salud. El colectivo en defensa de la sanidad pública concretó ayer dónde va a tener lugar la manifestación que había indicado que se celebraría en la ciudad. Y el sitio no es, ni mucho menos, casual: la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía.

La convocatoria, el 31 de mayo a las 13.30 horas y el leitmotiv de la concentración: el rechazo a los ajustes que planea la Junta de Andalucía para este verano y que pasan por el cierre de servicios.

Pero los manifestantes no solo llevarán sus voces y sus pancartas. También portarán un documento para que lo firme el delegado territorial de la Junta, Manuel Herrera (y que, con casi toda seguridad, no querrá hacerlo). El documento es un compromiso (que viene ya con el hueco para la firma del delegado) para que lo rubrique, en primera persona, a no cerrar recursos sanitarios para el verano.

En concreto, el documento reza: «Mediante este escrito, hago público ante la sociedad gaditana mi compromiso firme para no cerrar ni disminuir su actividad asistencial de ningún recurso sanitario de la provincia de Cádiz durante los periodos vacacionales, el primero de ellos en los próximos meses de verano julio, agosto y septiembre». Este compromiso incluye: «Esta decisión obliga a esta Delegación Territorial de Salud a contratar sustitutos para todos los profesionales que toman sus vacaciones de forma reglamentaria».

¿Por qué es improbable que lo firme el delegado? Entre otros motivos porque, según indica la propia plataforma sanitaria, la Delegación de Salud ya habría dado la orden a los directores de las distintas áreas sanitarias para que los centros «organicen los cierres durante los meses de julio, agosto y septiembre como escandalosamente ha ocurrido en los últimos 14 años».

El portavoz de esta plataforma, Antonio Vergara, recordó que la Delegación de Salud se había comprometido con ellos a no cerrar ningún recurso sanitario en época vacacional. La Junta, según Marea Blanca, ya habría incumplido su palabra en Semana Santa.

Vergara añade que los recortes harán que se incremente «las ya inaceptables listas de espera que sufren los ciudadanos».

El colectivo ha insistido en pedir «a toda la sociedad gaditana» que se una a la concentración del miércoles de la próxima semana para denunciar «el deterioro del sistema público que asegura la asistencia sanitaria a todas las provincias, sin depender de sus posibilidades económicas».