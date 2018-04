MERCADO INMOBILIARIO El inquilino es ahora el desahuciado El desalojo forzoso de inquilinos supera en la provincia, tras dos años, al que se produce en hipotecados

ANDRÉS G. LATORRE

Al que le echan de su casa le sobran las palabras. O le faltan. Al resto de la sociedad nos quedan, para acercarnos al drama, los números. El Consejo General del Poder Judicial ha hecho pública su memoria en la que se recogen los lanzamientos de viviendas que se produjeron en la provincia de Cádiz a lo largo del año 2017. Y uno de los datos que sorprenden es que se rompe la tendencia de que los desalojos se producían sobre viviendas en propiedad. Ahora, el mayor porcentaje de afectados son inquilinos que viven de alquiler y no pueden (o quieren) pagar la mensualidad.

Lo primero que hay que destacar en la información, por encima de literaturas e interpretaciones, es la desnudez de los datos. En el año 2017 se realizaron en la provincia de Cádiz 1.397 desahucios (llamados lanzamientos en la terminología legal), según recoge la misma memoria. De éstos, 637 fueron por ejecución hipotecaria y 682 se corresponden con familias que no pagaron el alquiler (en lo que se conoce técnicamente como incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos).

A todos estos hay que sumar 78 desahucios que se engloban en la categoría de ‘otros’. Los colectivos antidesahucios, ante estas cifras, añaden que el número de personas que son expulsadas de las viviendas por no pagar el alquiler siempre es superior al que aparece en la estadística al carecer éstos en muchas ocasiones de contrato. Así, subrayan que ante el impago reiterado de mensualidades no es raro que el casero interrumpa el acceso a los suministros «lo que es un desahucio de facto».

Echando la vista atrás se descubre que no es nuevo el hecho de que los lanzamientos por impago del alquiler superen a los del impago de la hipoteca. En los dos ejercicios anteriores (2016 y 2015), los lanzamientos a propietarios de viviendas sí fueron superiores. Así, frente a los 669 desahucios practicados en 2016 y los 749 en 2015 por no abonar la deuda con el banco por un piso que se tenía hipotecado, se produjeron 631 y 676 desalojos respectivamente por no zanjar la deuda con el propietario de la vivienda. En cambio, en los años 2014 y 2013 fueron superiores los lanzamientos por impago del alquiler. Según los datos que manejan los jueces, en 2014 hubo 748 desahucios a inquilinos por los 716 a propietarios. En 2013, la relación fue de 664 frente a 635.

Más alquiler en Cádiz

El que haya un mayor número de desahucios en alquileres que en viviendas en propiedad no ha sorprendido del todo a Ramón Rodríguez, propietario de la Inmobiliaria Hispania.

Y es que el dueño de la inmobiliaria desvela que la provincia viene de un ciclo de fuerte demanda del alquiler. Así, Rodríguez indica que sólo ahora está empezando a equipararse la venta al alquiler pero que en los últimos años la demanda de quienes buscan piso era, fundamentalmente, la de ser inquilinos y no propietarios.

«Con la crisis vivimos unos tiempos muy duros en los que no se vendía ni se alquilaba; quien tenía un piso temía perderlo y los jóvenes no abandonaban el hogar de sus padres», analiza. Desde 2011 hasta prácticamente la actualidad ,«no se compraba porque los bancos no daban facilidades, sólo ahora empieza a ser más rentable de nuevo el pago de la hipoteca que la mensualidad del alquiler, lo que ha provocado también una subida de precios», desvela.

A la hora de analizar cómo está el mercado del alquiler en la provincia, se encuentran grandes disparidades según el portal Enalquiler.com. Esta plataforma indica que el precio medio del alquiler en la provincia de Cádiz (según los precios que ellos manejan) es de 969 euros mensuales, un importe que se ha incrementado en el último semestre en un 6,6%. En el caso de Cádiz capital, el precio medio del alquiler se sitúa en 769 euros (a marzo de 2018), lo que supone un 3,3% en el último semestre.

Una vez superada la crisis, el primer mercado que se recuperó fue el del alquiler y sólo ahora, la venta

Llama poderosamente la atención, a la hora de ver el precio de los alquileres, la espectacular subida experimentada en el último medio año (según este portal web) en Sanlúcar y Chiclana. La primera tiene un alquiler medio de 778 euros (un 55% más que hace seis meses) y la segunda ha visto cómo se incrementaba el alquiler medio en un 32,3% y llegaba a los 655 euros.

La razón, indica el propietario de Hispania, es que «en el primer caso, la llegada de muchos más militares a la base de Rota ha incrementado el valor de las viviendas y, en el de Chiclana, que la población se está recuperando de la situación anómala que vivía de alquileres muy por debajo de su precio por la crisis».

El «mito» del alquiler vacacional

Rodríguez, a la hora de analizar la paulatina subida de precios de los alquileres, descarta que sean los conocidos como «pisos turísticos» los que están incrementando el importe de las mensualidades. «Sólo hay que fijarse que en las poblaciones en las que se han prohibido este tipo de pisos, como en Madrid y Barcelona, los precios de los alquileres no sólo no han bajado, sino que se han incrementado».

En su análisis, Rodríguez indica que los pisos turísticos se circunscriben a zonas «muy concretas» y que no modifican las tendencias generales en las ciudades. «Sí es cierto que ha coincidido el auge de estas viviendas con el incremento de precios de los alquileres, pero no están relacionados», indica.