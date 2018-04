DESAHUCIOS EN CÁDIZ «Están echando de sus casas ahora a los mismos que hace tres años» La Plataforma de Afectados por la Hipoteca subraya que familias a las que ofrecieron un alquiler social están ahora perdiendo sus pisos definitivamente

A. G. LATORRE

El refranero reza que segundas partes nunca fueron buenas y, en el caso de los afectados por la hipoteca, esta sentencia lleva aparejada una maldición extra. La del segundo final trágico. La memoria del Consejo General del Poder Judicial establecía que, tras un par de años en los que esta situación se había revertido, volvían a producirse más desahucios por impago del alquiler que por no abonar la hipoteca.

Uno de los representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la provincia de Cádiz, Juan José Sánchez, señala que detrás de muchos desahucios por impago del alquiler están antiguos propietarios a los que ofrecieron un alquiler social y no pueden pagarlos.

«En la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) hemos detectado esta situación. Familias a las que hace tres años se les ofreció un alquiler social a cambio de una dación en pago ahora no pueden afrontar la mensualidad», detalla Sánchez que, no obstante, incide en el porqué de que se concentren ahora esos casos de morosidad.

«Los bancos están revisando la mensualidad que tenían que pagar las familias y les están subiendo la cuota muy por encima del IPC, por lo que no pueden abonar la cantidad», incide Sánchez, que lamenta que haya quienes «en pocos años han recibido dos notificaciones de desahucio porque, no lo neguemos, la dación en pago no deja de ser un lanzamiento silencioso».

Exclusión de las familias

El representante de la PAH es claro: «A los bancos se les ha rescatado, y con dinero público, pero para quien deja de pagar la hipoteca no hay una segunda oportunidad real». Así, indice en que «la dación en pago no saldó la deuda en igualdad de condiciones, porque muchos tuvieron que invertir todos sus ahorros en la casa, o pedir más dinero prestado». En los casos más dramáticos, hubo a quien se ofreció un alquiler social y, como se ha explicado, no ha podido afrontar la revisión de cuotas.

«Hay familias que con la crisis quedaron excluidas del sistema y que ahora afrontan otro desahucio»

«Es gente a la que se condena a la marginación, hay historias dramáticas de familias que perdieron sus empleos con la crisis y a las que el sistema no ha sabido integrar». Y lanza una pregunta que sabe retórica: «¿Por qué se destinó dinero a los bancos con la crisis y no a los hipotecados, si se hubieran podido salvar 757.692 viviendas?»

Para él, que no oculta su desencanto con las entidades bancarias, hubo un antes y un después del tirón de orejas que dio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2013 a España por la escasa protección que tenían los afectados por las hipotecas.

«En ese momento los juzgados, los políticos y hasta los propios bancos fueron más conscientes de que la situación del ciudadano era de desventaja total; antes, el desahucio era visto como la culminación de un fracaso personal, como el resultado de una serie de malas decisiones del ciudadano sin reparar en la parte de responsabilidad que tenían los mismos bancos a los que, años después, volvieron a llamar la atención por las cláusulas suelo», resume Sánchez.