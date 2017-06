Una fuente de energía llamada Cádiz

Viento, mar y Sol son las patas que sostienen la mesa de las energías renovables. Aunque se completa con otros sistemas y procesos, encuentra en estos elementos su gran potencial para ayudar al mundo y frenar el avance tan pronunciado de un calentamientos global, que precisamente afectaría de manera considerable a las localidades costeras de Cádiz, sin ir más lejos. Para ello, la provincia cuenta con un potencial incalculable y su capacidad para convertirse en líder en energías renovables está fuera de toda duda.

De hecho, Cádiz ya destaca en el sector pues genera el 24% del total que se produce en toda Andalucía. Un cuarto de toda su electricidad limpia lo soporta la provincia a través de sus recursos. La importancia de Cádiz radica en que es capaz de sacarle rendimiento y aprovecharlos.

Esta apuesta crece por año y busca el crecimiento de nuevos mercados, sin que pase desapercibido para las grandes empresas y emprendedores, que encuentran en Cádiz la oportunidad de desarrollar sus ideas e iniciativas con mejores condiciones ambientales que en otros lugares.

Eólica

Como decimos, Cádiz cuenta con una posición privilegiada en energías renovables. Entre las tecnologías de este tipo, destaca la eólica que con sus 73 parques y 1.307 megavatios (MW) instalados en la provincia, lo que supone casi la mitad de la potencia eólica de toda Andalucía. Es la propia Agencia Andaluza de la Energía, organismo adscrito a la Consejería de Economía, la que subraya que Cádiz tiene esa posición líder en la potencia eléctrica a través de energías renovables al contar con 1.493 MW instalados.

Sol, mar y viento aportan recursos para convertirla en un lugar de referencia

La energía eólica producida por los parques gaditanos supone un ahorro de emisiones de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera que rozaría, aproximadamente, el millón de toneladas. Hay que tener en cuenta que España genera más de 300 millones de toneladas de este tipo de emisiones, por lo que aún hay mucho margen de mejora, si bien la apuesta en Cádiz por las energías renovables es más que palpable.

Y la importancia de este sector en Cádiz no solo radica en este posicionamiento dentro del negocio sino que también en la capacidad de generar empleo.

En la provincia ya hay más de un centenar de empresas asentadas y que se dedican a la producción, instalación o desarrollo de energía renovable. Un sector que ahora mismo cuenta con aproximadamente unos 3.000 trabajadores (sumando 702 empleos directos y unos 2.325 indirectos).

Solar

Además, los datos confirman que es al viento al que se le saca más rendimiento, ya que el sol aún no se explota suficientemente.

De hecho en cuanto a energía termosolar Cádiz solo genera 100 MW (un 10% de lo que se produce en Andalucía), mientras que de fotovoltaicas solo se consiguen 73,28 MW (que no llega ni al 9% de lo que se genera en Andalucía), según datos aportados por la Administración andaluza.

Y es que la inmersión y aprovechamiento del sol para la producción de energía en Cádiz es relativamente temprana sobre todo si a termosolar se refiere.

Fue en diciembre de 2011 cuando se pusieron en funcionamiento las dos plantas termosolares gemelas en el municipio de San José del Valle. Se tratan de plantas de tipo cilindro parabólico con almacenamiento de 7,5 horas cada una.

En cuanto a la fotovoltaica, parece que es en la última década cuando ha despertado el interés de instalaciones públicas y privadas, proliferando su instalación en tejados de edificios y equipamientos. Aunque hay que destacar la puesta en marcha de pequeñas centrales fotovoltaicas de 2 MW a 10 MW de potencia.

Y parece que por el momento este mercado no se va a explotar. De modo que da igual las horas de Sol que se tengan en Cádiz y sus posibilidades porque el mercado está prácticamente parado. Según un informe elaborado por EurObserv’ER esta tecnología no sumó ni un solo megavatio a lo largo del año 2014. Falta una apuesta clara y decidida al respecto, pero por el momento no parece que sea así.

Marítima

La otra fuente de energía natural que puede explotar la provincia de Cádiz es el mar, aunque en este caso Gibraltar se ha adelantado. Las olas del mar son una de las fuentes suministradoras de energía eléctrica de la colonia inglesa, que ha apostado por este nuevo método debido a sus limitaciones de espacio para albergar otro tipo de instalaciones, como las solares o las eólicas. Se trata de una planta piloto, una instalación en la que ocho plataformas flotantes de apenas un metro cuadrado se han instalado en un espigón donde baten las olas. El sistema recoge la fuerza de las olas y la transforma en energía que se distribuye por la red eléctrica. Esta primera instalación, ubicada en el lado de levante de El Peñón, generará 0,5 megavatios.

Y volviendo al empleo (Cádiz es la provincia con el mayor índice de España)

hay que incidir en las posibilidades de las energías renovables. Incluso el Servicio Andaluz de Empleo destaca el potencial del sector para la economía y el empleo gaditano. Según un estudio, se muestran en auge en todos los territorios gaditanos, si bien emerge o se expande especialmente en lugares como Trebujena, Rota, Sanlúcar, Medina, San Fernando, Olvera, Villamartín y Conil.

El futuro pasa por las energías renovables y en este sentido Cádiz tiene un buen posicionamiento. Una provincia que no solo cuenta con espacios verdes, con playas cristalinas y parajes naturales de interés internacional, sino que también cuenta con los recursos para explotarlos de manera sostenible y conseguir que la energía sea limpia, reduciendo los niveles de dióxido de carbono y dando aire a un planeta que lo necesita.