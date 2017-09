Un acusado señaló en instrucción a 'El Ojos' como el ejecutor de 'El Pelón'

Segunda sesión del juicio a la banda del 'Ojos' en la Audiencia Provincial de Cádiz con pocas conclusiones de momento en sala con respecto al secuestro, tortura y asesinato de David Muñoz ‘El Pelón’ en agosto de 2014. En toda la jornada, que se dilató durante toda la mañana y el mediodía, sólo declararon dos de los acusados debido a que la mayoría de la sesión la ocupó la audición de las escuchas telefónicas que los investigadores le hicieron a la banda durante la 'operación Periplo' que terminó por capturarlos.

Jacinto M. R. fue uno de los procesados que declaró pero sólo quiso hacerlo a preguntas de su letrada y no de la acusación. Así el fiscal solicitó al tribunal que se hiciera lectura de la declaración que hizo este investigado ante el juez de instrucción en octubre de 2014, cuando se les detuvo. Entonces aseguró que aceptó el «trabajo» de Chiclana pero que su función se limitó a «señalar» dónde vivía la víctima.

Jacinto fue uno de los hombres de la banda que fue presuntamente captado para que les diera información local ya que vivía en El Marquesado a unos metros de 'El Pelón'. Por este encargo afirmó que recibió mil euros y negó haber participado en la retención y asesinato de David. Sin embargo en esta primera declaración sí dio datos sobre los posibles autores. Según afirmó, aunque no había «tenido nada que ver», otros miembros del grupo le contaron algunos detalles. Cuestionado por el instructor, Jacinto M.R. señaló a Ismael López 'El Ojos' como el ejecutor. A él y a otros del grupo como Facu, El Ruso, Moha o Christian los vio días antes de los hechos en la casa que alquiló el líder en la calle La Habana de El Puerto asegurando que éstos sí que participaron «seguro».

«Les vio la cara»

«Yo no hubiera participado si llego a saber que lo iban a liquidar», dijo. Jacinto los había conocido meses antes debido a que se puso en contacto con Ismael a través de un primo suyo para que le ayudara. Le habían echado de su casa por «los problemas que tenía con las drogas» y no tenía dónde ir. Como declaró en instrucción, les había hecho ya otro «trabajo» en Madrid como el robo de 1.900 euros de un estanco de la capital.

En aquella declaración también explicó que «lo de Chiclana» consistía en «quitarle el dinero a David porque por lo visto él se lo había robado antes a la banda». Que creía que sólo iba a ser eso y que supuestamente la primera intención era «ponerle las pilas». Sin embargo, El Pelón terminó siendo secuestrado, torturado a machetazos y golpes durante unas ocho horas y posteriormente asesinado. Según dijo, le habían contado que «les vio la cara» y entonces «ya lo tuvieron que hacer».

Al respecto de por qué estuvieron en diferentes localizaciones de la provincia con la víctima, Jacinto M. R. relató que al no tener una nave prevista «tuvieron que ir buscándose la vida para hacer el trabajo». De ahí que llegaran desde Chiclana a Sanlúcar porque allí supuestamente estaba los 400.000 euros que tenía El Pelón.

Durante esta primera declaración hubo algunos momentos de tensión. «¿A quién tiene miedo?, ¿A ellos?», le llegó a cuestionar el juez. «Sí, a que me maten. A que me pase algo a mí o a mi familia».

No se ratificó en su segunda declaración

Jacinto M. R. no quiso ratificar lo expuesto en su segunda cita en los juzgados acogiéndose a su derecho a no declarar. Además, según aseguró a su letrada, esa primera declaración de octubre de 2014 la hizo «bajo presión» y sin presencia de su abogada. A este respecto, el fiscal puntualizó que sí estaba presente una letrada de oficio y que así consta en las actuaciones.

Otro de los declarantes de la jornada fue Hicham R., acusado de un delito por salud pública y actualmente en libertad. Según admitió ejerció de intermediario con la banda del 'Ojos'. Su papel era buscarle comprador a una mercancía de droga que le ofrecieron. Sin embargo cuando le llevaron el hachís no quiso comprarlo porque no era «de buena calidad» y lo devolvió. Lo recogió 'El Pelirrojo' (el mecánico de Jerez imputado en la causa). Sí se quedó con 15 kilos que encontraron en su casa en la operación policial «en compensación» de haber tenido guardada la droga tres semanas en su casa. «Yo lo que quería es que me dejaran tranquilo porque ya estaba vigilado», aseguró.

También se refirió a una reunión que tuvo con la banda el 23 de agosto (después de la muerte de 'El Pelón') en una venta de Chiclana aunque, aseguró que no supo que lo habían matado hasta que se le detuvo a mediados de octubre. Y comentó que una vez que acabaron «el trabajo» todos se fueron salvo 'El Ojos' que permaneció en Andalucía hasta que se sintió vigilado.