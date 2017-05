Un acuerdo ‘in extremis’ evita la huelga de limpieza en Cádiz

Dicen que no ha mal que cien años dure. Tampoco negociación sindical. Pese a que la negociación del sector de la limpieza de los edificios de Cádiz amenazaba con prolongarse hasta el infinitivo, ya se puede dar por resuelta. O casi, porque la firma del acuerdo entre los sindicatos mayoritarios y la patronal (formada por Agel y Aspel) no ha cerrado la brecha abierta entre CC OO y UGT por las diferentes visiones a la hora de llevar las negociaciones.

Sin embargo, como punto fundamental, la huelga ha conseguido evitarse. Hay que recordar que Comisiones Obreras había convocado un paro indefinido a partir del 2 de mayo si la empresa no ofrecía unas mejores condiciones a la hora de renovar el convenio colectivo con las trabajadoras. El responsable de Acción Sindical del sector de Construcción y Servicios de CC OO, Tomás Calvo, aseguraba que la convocatoria se disolvería «si nos ofrecen unas condiciones dignas».

Esas condiciones dignas se materializaron en la reunión que mantuvieron en el Sercla el pasado viernes (el último día hábil antes de que expirase el ultimátium lanzado por CC OO). Las partes sentadas en la mesa de negociación han firmado una subida salarial del 0,5% para 2017 (que empezará a contar a partir de la próxima nómina del mes de mayo), del 0,9% para 2018 y del 1,2% tanto en 2019 como en 2020. UGT ha querido dejar claro que, pese a que la propuesta económica de la empresa le ha parecido finalmente «razonable» (en un principio, se planteaba para los próximos años unas subidas de 0,5%, 0,5% y 0,8%,) no están del todo conformes con el acuerdo. «Hemos firmado porque esta situación ya no se podía prolongar más y por no romper el consenso, pero no se han aprobado medidas laborales que nosotros reclamábamos». Entre esas medidas estarían, por ejemplo, la de implementar medidas de seguridad laboral y varias de conciliación familiar, «en un sector compuesto, casi en exclusiva, por mujeres», como explicó la delegada sindical de UGT Josefina Romero.

Este acuerdo afectará a las cerca de 5.000 mujeres que trabajan en este sector en la provincia de Cádiz. Tanto CC OO como UGT coincidían en señalar los bajos sueldos de estas profesionales que rondan los 900 euros. Eso, para la que tenga jornada completa, porque en torno al 60% de la plantilla tiene un contrato a tiempo parcial «por lo que no llega ni al salario mínimo», como destacaba Tomás Calvo.

Separación de CC OO y UGT

El enfrentamiento entre UGT y CC OO surgió cuando este último se levantó, el 30 de marzo y tras más de un año de diálogos, de la mesa de negociación. La central defendió su postura argumentando que «entendíamos que la empresa nos estaba haciendo perder el tiempo» y que sus propuestas eran «una burla». Sin embargo, UGT entendió como una traición este hecho y criticó que «esas no son formas de hacer las cosas», al tiempo que lamentaba que esa circunstancia «reforzaba a la empresa».

Una situación parecida se produjo con la convocatoria de huelga. El sindicato convocante fue Comisiones Obreras y UGT, en cambio, lo rechazó. Es más, antes de que se produjera el anuncio de manera oficial ya dejó claro que «no es la intención de la mayor parte de las trabajadoras ir a unos paros sin agotar la negociación».

No es el único frente que tienen abiertos los sindicatos el sector de la limpieza. Las centrales se encuentran fuertemente divididas en lo que se refiere a sus críticas a la concesionaria del servicio de limpieza (la UTE Lisan) tanto en el servicio de limpieza del hospital Puerta del Mar como de los ambulatorios de la Bahía de Cádiz y La Janda.