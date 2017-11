«Ramón de Carranza fue un gran alcalde que modernizó la ciudad de Cádiz»

Luis Aranda es sobrino nieto de José León de Carranza y bisnieto de Ramón de Carranza. Desde que se anunció que la Avenida Ramón de Carranza cambiará de nombre no logra entender cómo se toman esas decisiones ante un alcalde que considera ha sido fundamental para el Cádiz que hoy tenemos. «Como gaditano, como familiar, me parece fatal. Lo que es mover historias es un atraso y juzgarlos con criterios de hoy mas todavía. Si hiciéramos eso así diríamos también que el Cid es un criminal».

Luis Aranda considera que «mezclar a Carranza con el alzamiento no tiene ningún sentido porque la mitad era de un bando y la otra mitad de otro». Además, el bisnieto de Ramón de Carranza apunta que «a los gaditanos lo que nos interesa fue todo lo que ese hombre hizo por Cádiz como senador y lo que consiguió cuando llegó a alcalde en tres años escasos, que es más o menos lo que lleva Kichi hoy y a ver qué ha hecho en este tiempo, porque yo sigo pagando mis impuestos».

Luis Aranda defiende enérgicamente los logros de su antepasado Ramón de Carranza ya que tuvo un papel clave en el desarrollo de Cádiz. «El hombre se rodeó de empresarios y le dio un giro tremendo a la ciudad con la remodelación del Balneario, la Avenida, el hotel Atlántico, impulsó el turismo e hizo todo el alcantarillado, que eso no lo vemos pero también está ahí. Además solucionó los problemas de agua y electricidad, el cine municipal... en definitiva, hizo mucho en muy poco tiempo. Él ganó las elecciones en el 26 y no se las reconocieron. Esa es la historia. Si la quieren remover que la remuevan pero ahí están la Zona Franca, el Puente... era un hombre con idea empresarial y consiguió dinamizar Cádiz turísticamente. También tuvo una labor muy importante en vivienda social y hospitales de caridad», afirma.

Con respecto a la posibilidad de que se cambie también el nombre del estadio Luis Aranda comenta que «ya se intentó hace un par de años... la gente no vincula el estadio con la persona sino con un nombre pero esta gente se mete en una guerra perdida». El bisnieto de Ramón de Carranza destaca además que «el estadio lo hizo su hijo lo que pasa que sería idea del padre porque el hijo fue un desarrollador de los proyectos que había oído a su padre».

Luis Aranda lamenta que desde el Consistorio se dediquen a estas cuestiones en lugar de a otras que considera más importantes. «Para empezar me da pena porque Cádiz tiene una ciudad con muchos problemas para que parte del Ayuntamiento pierda cinco minutos en un problema que no lo es y además, aunque le cambien el nombre la gente le va a llamar Canalejas o el muelle como pasa ahora mismo...». Aranda insiste en preguntarle al actual alcalde qué es lo que ha realizado durante el tiempo que lleva como tal. «Que el señor Kichi diga qué es lo que ha hecho estos dos años y medio porque el otro señor hizo todo eso. Y a partir de ahí que hagan lo que quieran. Pelear contra eso es ganas de generar polémica y retroalimentarse. Que nos diga el Kichi qué ha hecho en estos dos años y medio».

La propuesta del cambio se lleva al Pleno municipal este viernes

La Comisión de Nomenclátor aprobó ayer la propuesta presentada por Podemos, Ganar Cádiz en Común y el PSOE para «avanzar en el callejero de la ciudad, darle el lugar que se merece al 4 de Diciembre y dejar fuera del callejero al fascista y golpista Ramón de Carranza», explicaba ayer el edil de Memoria Democrática, Martín Vila. De esta forma, se elevará al Pleno de este viernes esta propuesta que conlleva la sustitución del nombre de la Avenida Ramón de Carranza por el de Avenida Cuatro de Diciembre. En la Comisión de Nomenclátor, Ciudadanos se abstuvo y el Partido Popular votó en contra.

El primer teniente de alcalde lamentó a la vez que criticó la actitud del grupo municipal popular en esta «tensa» reunión, pues «lejos de dejar a un lado la polémica, los populares la han avivado en todo momento, alegando problemas de forma que no existían y otras cuestiones que no venían al caso. Y todo ello, para tratar de impedir lo que no hicieron durante sus años de gobierno en esta ciudad: aplicar la Ley de Memoria Histórica».

En este sentido y tras lo sucedido en la comisión, «parece que al PP de Cádiz le cuesta romper con el cordón umbilical que le une al franquismo», dijo Vila, que espera que en los días que restan hasta el próximo Pleno ordinario los populares «rectifiquen y se sumen por fin a la Democracia».