Errejón respalda a Podem Catalunya: «son los catalanes los que decidirán qué hacer el 1-O»

«No soy catalán así que no soy yo quien tiene que decidir lo que hacer el 1 de octubre», ha afirmado este sábado Íñigo Errejón en Cádiz, donde ha participado en la Universidad de Verano de Podemos. Se desmarca así de las declaraciones del secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, que aseguró ayer que si fuese catalán «no participaría en ese referéndum», en contraposición con la decisión de Podem Catalunya y su líder, Albano Dante-Fachín, que llamó a participar «activamente» en la consulta del 1-O.

Errejón, que ha declarado que se han producido discusiones al respecto entre la dirección nacional y la catalana de Podemos, ha afirmado que esto no representa una fractura, ya que «le corresponde a los compañeros catalanes saber qué posiciones toman» en la consulta soberanista. No obstante, la posición de la dirección nacional de Podemos al respecto, ha asegurado el Secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, es la defensa de un referéndum pactado. «Va a haber una consulta legítima el 1 de octubre en Cataluña que no va a solucionar el problema de encaje con el resto de España», subrayando que lo que «hace falta es un proceso de diálogo y un referendum con garantías pactado entre el Gobierno nacional y el catalán».

Según Errejón, la situación que se vive actualmente en Cataluña y la celebración de la consulta del primero de octubre «está siendo una irresponsabilidad profunda de ambos gobiernos», tanto del autonómico como, particularmente, del nacional «que está de vacaciones salvo para amenazar a Cataluña» con la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución Española.

Por otro lado, Íñigo Errejón ha asegurado que la participación de todos los dirigentes del Podemos en la Universidad de Verano que se realiza estos días, «significa que cerramos filas con el rumbo emprendido tras la moción de censura» y que lo sucedido en el proceso de Vistalegre 2, en el que se dieron discusiones «con un tono un poco agrio» está «felizmente superado».

Por último, preguntado por los periodistas por su opinión de la salida de la cárcel del opositor venezolano Leopoldo López, Errejón ha mostrado su alegría al respecto. «Me parecen bien todos los pasos que normalicen la situación política e institucional en Venezuela», ha declarado.