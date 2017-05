Cádiz, el puerto del amor en 'All you need is love... o no'

El amor tenía que llegar por mar. En Cádiz, donde todas las calles se desparraman sobre el agua de su océano, la pasión atracaba en su puerto, a bordo del crucero Aurora. Así se reflejaba la historia de amor entre Claire y Leszek, los protagonistas del nuevo programa de Risto Mejide 'All you need is love... o no', que en la noche del lunes emitía su segundo pase.

Las imágenes de la Tacita de Plata, sus murallas, sus playas, la Caleta con San Sebastián al fondo y el muelle, tomaron la pequeña pantalla. La caravana, conducida por Irene Junquera, recorría la ciudad de Cádiz para sorprender a Leszek, saxofonista polaco que se quedaba «en shock» al encontrarse con su antigua novia en el puerto de destino.

Claire aprovechaba su oportunidad ante las cámaras para pedirle perdón después de haberse enrollado con su mejor amigo en una de sus rupturas. Casi nada. Aunque Leszek le perdonó de nuevo y parecía que triunfaba por primera vez la historia de amor de 'All you need is love... o no', la triste realidad se imponía a la apasionada utopía. La caravana marchó y por tercera vez esta relación, «donde la frontera entre el amor y el odio es la pequeña», volvió a romperse. ¡Ainss! Al menos, Cádiz sigue ahí, menos mal.