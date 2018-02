CÁDIZ El Ayuntamiento de Cádiz omite la palabra 'España' del himno de Andalucía en el acto de izado La interpretación hecha desde el balcón del Consistorio y en La Merced por un grupo contratado para la ocasión cambia la letra y sustituye el nombre de la nación por «los pueblos»

M. ALMAGRO

Nuevo acto institucional de la 'era Kichi' y nueva polémica. El acto del Día de Andalucía ha tenido en Cádiz un momento de controversia cuando en el balcón del Ayuntamiento dos intérpretes contratados por el Consistorio para la ocasión han interpretado el himno de la comunidad pero haciendo una modificación intencionada en su letra. En la segunda estrofa, el cantante ha omitido la palabra 'España' (que sí la había pronunciado en la primera), sustituyéndola por 'los pueblos'.

Misma situación se ha vivido minutos más tarde en el Centro de la Merced cuando los mismos intérpretes, de la Banda Morisca, han vuelto a entonar el himno ante medio centenar de personas que habían acudido al acto de celebración en el barrio de Santa María. De nuevo (como se puede oír en el primer vídeo que acompaña esta información) el cantante finaliza la estrofa omitiendo la palabra 'España'.

Algunas personas mantienen que Blas Infante originariamente en lugar de «¡Sea por Andalucía libre, España y la humanidad!» escribió «¡Sea por Andalucía libre, los pueblos y la humanidad!», pero posteriormente se modificó para 'españolizarlo'. Esta versión es utilizada habitualmente en los actos de algunos partidos como IU y Podemos.

Vídeo: Interpretación del himno en el balcón del Ayuntamiento.

Un «menosprecio»

Ante lo ocurrido, miembros de la Corporación como Ignacio Romaní y Teófila Martínez, han abandonado el acto, tanto en el balcón como en la Merced, mostrando su disconformidad por este cambio de letra del himno oficial.

Según ha lamentado el Grupo Municipal del PP el alcalde de la ciudad ha «menospreciado una vez más» los símbolos oficiales del Estado cambiando la letra para omitir la palabra 'España'.

Los populares han señalado en un comunicado que es «un nuevo desprecio a España de un político que no sabe que es –aunque no quiera ni él ni muchos gaditanos- es el alcalde de todos, y como alcalde debe ser escrupuloso con el respeto a los símbolos oficiales. Es el primero que debe respetarlos y no utilizar sectariamente su cargo institucional para ir repartiendo ofensas un día sí y otro también».

ANTONIO VÁZQUEZ

El Grupo Municipal popular ha indicado también que «el alcalde debería explicar qué problema tiene con la palabra España para que se omita -en un acto oficial del Ayuntamiento de Cádiz- del himno de Andalucía. España no es patrimonio ni de un partido ni de una ideología, y desde luego los gaditanos no tienen ningún problema en declararse andaluces y españoles. Lo han demostrado siempre. El problema es que este alcalde se siente más cómodo difundiendo y haciéndose eco de las proclamas de los Comunes, de la CUP y de cualquiera que vaya en contra de los españoles».

Los populares han concluido señalando que «ahora nos explicamos mejor porque cuando en Onda Cádiz tuvieron que encargar una especie de auditoría lo hicieron a una cooperativa formada por miembros de la CUP y asesores de los Comunes en vez de hacerlo a una empresa gaditana. Es evidente que el alcalde no quiere representar a los gaditanos sino a los amigos de la CUP con los que tanto sintoniza».

Letra oficial del himno de Andalucía:

La bandera blanca y verde

vuelve, tras siglos de guerra,

a decir paz y esperanza,

bajo el sol de nuestra tierra.

!Andaluces, levantaos¡,

!Pedid tierra y libertad¡,

Sea por Andalucía libre,

España y la humanidad.

Los andaluces queremos

volver a ser lo que fuimos:

hombres de luz, que a los hombres,

alma de hombres les dimos.

!Andaluces, levantaos¡,

!Pedid tierra y libertad¡,

Sea por Andalucía libre,

España y la humanidad.