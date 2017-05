Abandonan una casa por una orden de desahucio en San Fernando

María Antonia tuvo que abandonar este viernes la casa que ocupaba en la calle Concha Pérez Baturone número 4 de San Fernando tras recibir una orden judicial de desahucio. Tiene tres hijos menores de edad y una minusvalía de un 70 por ciento por la que cobra una pensión de poco más de 300 euros, a los que hay sumar la pensión de alimentos de 270 euros que le abona su expareja, también con una minusvalía de un 75 por ciento, y que vive en una habitación que un amigo le ha dejado en Cádiz.

Tras tener una primera orden de desahucio por impago el pasado mes de abril, tuvo que abandonar entonces la vivienda aunque -al no tener donde ir con sus hijos- vio la puerta de atrás de la casa abierta y decidió quedarse de okupa en esta misma vivienda.

Aunque ha recibido ayudas puntuales por parte de la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento isleño, desde hace meses viene reclamando una solución para ella y sus hijos, que finalmente dejaron ayer esta casa que ocupaba de forma ilegal «porque no tenía otro remedio». Ahora, no tiene donde ir. En la puerta de la que fue su hogar lamentaba que «no pueda acceder a una vivienda y que encima me hayan dicho que me pueden quitar a los niños los Servicios Sociales porque son menores y no pueden estar en la calle».

De hecho, sus hijos, según comentó a LA VOZ, «ya están en casa de una amiga y los pocos muebles que yo metí en esta casa los he podido dejar en un garaje que me han dejado pero yo no tengo donde ir».

Desesperada, clama una solución a su problema de vivienda ya que no cuenta con un empleo y con su pensión y la ayuda que le aporta su expareja no tiene suficiente para pagar un alquiler y «poder comer y mantener a mis hijos».