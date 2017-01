La gaditana Lisi Linder, candidata a Mejor actriz de reparto por 'Mar de plástico'

Lisi Linder ha sido seleccionada como candidata a Mejor actriz de reparto para los XXVI Premios Unión de Actores y Actrices. La intérprete da vida a 'Agneska', la calculadora y ambiciosa mujer rusa del empresario Juan Rueda.

Lisi Linder, de padre andaluz y madre austríaca, se crió en El Puerto hasta que a los 18 años se marchó a Sevilla para estudiar Comunicación Audiovisual. La joven gaditana siempre ha llevado la interpretación dentro de sí, aunque tardó un poco en dejarla salir completamente. Desde pequeña formó parte de los grupos del teatro de su instituto IES Santo Domingo, y posteriormente en una compañía de teatro clásico ‘Balbo’, que a su vez compaginó con sus estudios universitarios.

Apasionada del teatro

Así, a los 24 años decide trasladarse a Madrid y seguir formándose como actriz en el estudio para el actor 'Juan Carlos Corazza'. . «La verdad que los primeros años se me hizo muy duro vivir en Madrid, alejarme de mi familia, mis amigos y del mar. Fue una decisión muy dura y aún a día de hoy me cuesta... Adoro Andalucía, la gente, el carácter, y en especial, la provincia de Cádiz. Soy una apasionada de mi tierra, no hay verano o días libres que no me escape a visitarla. Estoy enamorada de su luz, de sus playas, de sus rincones maravillosos, de sus pueblos blancos, de Cádiz, de El Puerto...», reconocía en una entrevista Lisi Linder.

En 'Mar de Plástico', Linder comparte protagonismo con otro joven actor gaditano, Jesús Castro. «Nos llevamos genial. Siempre estamos recordando Cádiz y nos entusiasmamos ambos hablando de ella. Jesús ha entrado por la puerta grande en la industria y está creciendo a pasos agigantados en muy poco tiempo», añade Linder que tiene muy claro cuáles son los métodos para llegar a convertirse en una gran actriz «No creo que todo el mundo sirva para ser actor. Hay personas que nacen con ese don y otras que lo consiguen a través de la formación».