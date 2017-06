Centro Inglés de El Puerto, 48 años educando

El Colegio el Centro Inglés culmina otro curso escolar más y ya son 48, con la realización de tres graduaciones, los alumnos de 5 años, 6º de Primaria y, por supuesto, 2º de Bachillerato, quienes comenzarán su etapa universitaria en septiembre.

Nos encontramos en un final de curso repleto de eventos entre los que destacamos Family Day. Una convivencia de alumnos, familias y personal del Centro con actuaciones, juegos, castillos hinchables y la presencia de varias asociaciones con las que el Colegio colabora, como son Adiscón y Patas Protectora de animales.

A estos actos se suma la entrega de premios del Certamen ECI, en sus diferentes categorías, la Presentación del libro Nieve Azul, escrito por los alumnos de 6º de EPO y sus familias y la visita de estas a las nuevas pistas deportivas ECI Alumni y el comedor provisional que forman parte del gran proyecto de ampliación Looking to the Future.

Todas estas actividades forman parte del Curriculum del Centro y avalan una educación basada en la experimentación, creatividad y espíritu crítico, cuyo lema Lifelong love of learning sigue presente entre los alumnos del Colegio.