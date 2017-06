Desestiman la indemnización de 58 millones a una promotora por cambio en el PGOU

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz ha resuelto desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por Proviaf S.A., en la que solicitaba al Ayuntamiento de Chiclana un total de 58.574.778 euros en concepto de reclamación patrimonial como consecuencia de la caída del Plan General de Ordenación Urbana en el año 2011 y el no cumplimiento del convenio urbanístico 'Pinar de Hierro', firmado entre ambas partes.

Así lo ha anunciado la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, quien ha comparecido ante los medios de comunicación junto al letrado de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Carlos Jesús Pérez.

«El pasado 2 de junio llegó al Ayuntamiento la desestimación, no firme aún, de la reclamación más cuantiosa contra el Ayuntamiento y que asciende a casi 59 millones de euros. En concreto, se trata de reclamación efectuada por Proviaf por la no ejecución del convenio urbanístico de 20 de septiembre de 2002, Pinar de Hierro», ha indicado González, quien ha recordado que «no es la única reclamación efectuada por un promotor tras la caída del Plan General en 2011, puesto que también había reclamaciones sobre Melilla I y II, Cerro de La Espartosa, Pino Alto 1, Borreguitos, Sotillo, Huerta La Rana, Los Visos, Molino Viejo y Pelagatos». «Aun así, la mayoría de estas reclamaciones ya tienen sentencias firmes favorables al Ayuntamiento», ha aclarado.

Por su parte, Carlos Jesús Pérez ha indicado que «las sentencias siempre son el reflejo de la función jurisdiccional tan importante de que se aplique la Ley». «En este caso, cuando Ayuntamiento y Proviaf firmaron el convenio urbanístico convirtieron en Ley lo conveniado, lo que ahora esta sentencia repone justamente el cumplimiento de esa Ley por las dos partes. Además, la sentencia es muy rotunda, ya que indica que el Ayuntamiento siempre cumplió ese acuerdo», ha aclarado el letrado de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, quien ha añadido que, «por si no fuera poco, también se indica que Proviaf es la causante de ese no cumplimiento del convenio».

«Creemos que se trata de una sentencia muy aleccionadora, dejando bastante claro que el Ayuntamiento no incumplió el convenio. Y, además, dice que no había imposibilidad de cumplir el convenio», ha recalcado Pérez, quien ha añadido que «se trata de una sentencia corta y bastante clara». «Además, tiene la condena en costas para Proviaf, que es un aviso para navegantes», ha destacado el letrado municipal, quien ha aclarado que «la Asesoría Jurídica municipal va a hacer valer que no todo está mal hecho y así se quiere demostrar en los tribunales».