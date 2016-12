La dificultad de vivir en Los Pedroches

Un paseo por algunos de los municipios de la provincia de Córdoba permite observar un fenómeno que va pronunciándose con el paso de los años: la tendencia a vivir en grandes urbes y la pérdida continua de habitantes de los núcleos rurales. La comarca de Los Pedroches no es ajena a este proceso y año tras año instituciones y ciudadanos miran con preocupación el despoblamiento que se acusa, un fenómeno complicado de variar ante el envejecimiento de la población de la gran mayoría de los municipios que conforman la comarca.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística no permiten ser optimistas y pensar en una situación reversible. Aunque muchos jóvenes, sobre todo de las localidades de mayor población, han encontrado en el retorno a sus pueblos de origen una salida profesional a través del emprendimiento en la mayoría de casos, esto no es algo que se pueda aplicar a todos los municipios de la comarca. Así, Villaralto, Fuente La Lancha o el Guijo ven como su población baja en torno a un 10 por ciento.

Estudios

Nadie es ajeno a esta tendencia y muchos vecinos encuentran una explicación común. «Muchos de nosotros no hemos conocido otro trabajo que el del campo, no hemos tenido la posibilidad de estudiar y nuestros hijos sí, es normal que ellos no quieran regresar a lugares donde les va a ser muy difícil encontrar un futuro laboral ligado a su formación», explica un vecino de Fuente La Lancha, que apostilla que «no sé si estos pueblos están destinados a desaparecer, no lo sé».

Muchos vecinos buscan la comodidad y servicios de Pozoblanco o Córdoba

En la misma línea se manifiesta una vecina de El Guijo que apunta que «es mucho más fácil irte a vivir, por ejemplo, a Pozoblanco que tiene una población mayor y muchos más servicios. Hay gente joven que se está casando y está prefiriendo quedarse a vivir aquí, pero es lógico que se busquen otras alternativas porque, por ejemplo, llegada una edad los niños tienen que estudiar en Pozoblanco». La falta de oportunidades en el plano laboral es el principal argumento que se utiliza, pero también el olvido de las administraciones porque «por ejemplo si tuviéramos buenas carreteras, pero es que ni eso».