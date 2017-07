Â¿Banda de mÃºsica, agrupaciÃ³n musical o cornetas y tambores?

Las cofradías gaditanas evolucionan con los años en sus distintos aspectos y uno de ellos es el de la música. En los últimos tiempos ha cambiado la tendencia y algunas hermandades que optaban por la agrupación musical han decidido elegir bandas de cornetas y tambores. Nazareno del Amor y Las Aguas han anunciado recientemente esta decisión de cara a la próxima Semana Santa de 2018.

El acompañamiento musical juega un papel fundamental en el estilo o carácter de la hermandad. Junto a agrupación musical y cornetas y tambores está la banda de música. Esta última es de las tres formaciones la más completa, la que más se diferencia de las otras dos ya que cuenta con toda la plantilla de instrumentos de viento y también otros tipos de percusión.

Javier Valle es el director musical de una de las bandas más reconocidas en la provincia, la Filarmónica Ciudad de Conil, explica las particularidades de la banda de música. «Es una formación más compleja porque hay más voces, más instrumentos de viento y de percusión y las marchas son también más complicadas». Las bandas de música no tienen repertorios propios sino que se trata de piezas que ya existen. «Todas tiramos de repertorios que ya están y el repertorio rula, salvo alguna que compongas. Hay bandas que tiran por un estilo más que otro... pongo siempre de ejemplo la de Gailín que tiene un estilo clásico, solemne. Cada uno intentamos tener nuestra personalidad en la banda y también en base a las hermandades que tenemos. A mí me encantan las marchas fúnebres pero no tengo hermandades fúnebres», apunta.

Las bandas de música suelen acompañar casi siempre a los pasos de palio salvo en alguna ocasión. Como apunta Valle «tras la urna de Santo Entierro hace unos años iba la banda pero porque tocaba una marcha fúnebre, de luto... o Afligidos por ejemplo también lleva banda aunque va la Virgen en el mismo paso... en este caso hay que afinar muy bien el repertorio».

Agrupas y cornetas

La agrupación musical y la banda de cornetas y tambores sí se asemejan más y las diferencias entre ellas serían la percusión y el papel melódico que tienen en un caso las trompetas y el otro las cornetas. Además, las agrupaciones usan bombos y platillos mientras que las CCyTT emplean timbales, unos bombos más pequeños con un sonido más seco y no usan los platillos.

Antonio Latorre es subdirector de la agrupación musical Ecce Mater de Cádiz y comenta que «una agrupación musical aporta más alegría a según qué hermandad frente a la seriedad de una de cornetas y tambores. También creo que mientras en las agrupaciones hay un nivel medio más amplio en las cornetas y tambores es más difícil encontrar una banda con buena calidad. Algunas hermandades están dispuestas a pagar lo que realmente vale y otras traen cualquier cosa incluido para las agrupaciones también».

En cuanto a la elección por parte de las hermandades entre una u otra formación, Latorre comenta que «hay demasiadas personas que están en hermandades que se basan en ciertos vídeos en los que el binomio del paso de misterio con la banda de cornetas y tambores es espléndido y todos quieren algo así en su hermandad pero no todo el mundo puede llegar a tenerlo... sin llegar a importarle lo más mínimo la hermandad ya que tiene una historia y de un año para otro pegan unos cambios tan drásticos... incluso sin preguntar a sus hermanos».

Como subdirector de la banda de cornetas y tambores Rosario de Cádiz, Sergio Figueroa explica que «el estilo de cornetas es más clásico, aunque no pienso que un misterio tenga que llevar o cornetas o agrupación musical, creo que también puede ir con banda porque no a todos los pasos le va uno u otro». Además, Figueroa comenta qué puede resultar más complejo para las cuadrillas. «Si no se ensaya es más complicado pasar de agrupación musical a cornetas y tambores. Las hermandades se han dado cuenta de eso, saben que requiere una preparación y si de verdad ahora parece que ahora hay una tendencia un poco hacia las bandas de cornetas, mientras que se haga bien y haya intención de prepararlo en condiciones pues aplaudo la decisión».

En el dilema entre agrupación musical o cornetas y tambores Javier Valle aporta su amplia experiencia y asegura que «hay como unas leyes no escritas que dicen que a un Cristo muerto lo que le va es la banda de cornetas porque imprime un toque añejo, sobrio, y la agrupación es un poco lo contrario, tiene más fuerza, es más alegre... son marchas más efectitas más propensas para el cargador para bailarlas. Después hay un dicho en Cádiz y no estoy de acuerdo que dice que con los andares de aquí es más difícil con cornetas. Cada banda tiene su ritmo y cadencia... hay agrupaciones y también hay bandas de cornetas que se adaptan mejor al andar de los pasos en Cádiz y lo hacen llevando un paso de tambor más picado, más rápido y más acompasado».

Dentro de las bandas de cornetas y tambores hay tres estilos: el de Cigarreras, el de Triana y el clásico de la banda de la Centuria. «Yo añadiría aquí a Rosario, que ha creado un estilo propio que ahora gusta mucho y que muchas bandas están copiando», afirma Javier Valle. Para el director de la Filarmónica de Ciudad de Conil la tendencia a elegir más bandas de cornetas y tambores se puede deber a que «cada vez hay más gente joven en las hermandades que ve mucha Semana Santa y que te piden cosas más concretas.... aunque siempre hay una lucha entre los que van por esta corriente y las cuadrillas que buscan más lucimiento. Y ahí en medio estamos los directores que somos el termostato, que ponemos un poco el equilibrio».