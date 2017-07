«No queremos que los pasos vayan al estilo 'gadita'»

Tiempo de cambios en la hermandad de Las Aguas. La cofradía ya avanza sus primeras novedades de cara al próximo Miércoles Santo y de momento lo hace con dos decisiones importantes en lo que respecta a su paso de misterio. Por un lado, ha cesado a su capataz, el veterano Gerardo Navarro, después de veintidós años al frente del Cristo de las Aguas. Por otro lado, la junta de gobierno también ha optado por no contar con la AM Polillas como acompañamiento musical ya que va a variar su estilo y buscará una banda de cornetas y tambores. Son dos novedades muy importantes y que entran dentro del cambio de rumbo que quiere tomar la corporación inmersa en distintas circunstancias la sede para la salida o la necesaria restauración del paso de misterio.

José María de la Luz Macías, hermano mayor de Las Aguas, expone el por qué de estos cambios. «Queremos darle un giro a la cofradía. A Gerardo le pedimos ayuda a diestro y siniestro con temas de lotería y demás. Pero él siempre ha dicho que al ser de la Asociación de Hermanos Cirineos no pueden ayudar a ninguna de las cofradías en ese sentido». El máximo responsable de la corporación del Miércoles Santo aclara que respeta y admira al ex capataz pero los criterios no coinciden. «También nosotros queremos darle un giro con una banda de cornetas y tambores y eso a Gerardo no le ha sentado bien porque decía que no le iba, pero nosotros lo vemos bajo otra perspectiva. Yo a Gerardo lo aprecio muchísimo y es muy buena persona pero tiene que aceptar la decisión de la junta de gobierno».

Actualmente la hermandad aún no tiene capataz para el próximo año. «No hemos hablado con nadie. Pero será alguien que se adapte a lo que nosotros queremos, capataces jóvenes y que nos ayuden en plan con loterías o itinerarios para poder por ejemplo restaurar el paso de misterio. Queremos que los pasos no vayan al estilo 'gadita' sino que se adapten a la forma de lo que llevan arriba, que no es fácil y en nuestro caso pesa mucho, y que los pasos están hechos para lo que son. Lo que pasa es que estamos empeñados en que tiene que ser al estilo de Cádiz y no es así», indica Macías.

Por su parte, el ya ex capataz, Gerardo Navarro, no ha querido hacer declaraciones al respecto. «Es demasiado pronto, ahora no sería coherente», ha apuntado.

Con el martillo del palio de la Virgen de la Luz sí seguirá Andrés Cano, que ha abandonado la Asociación de Hermanos Cirineos en la que era responsable de las cuadrillas precisamente junto a Gerardo Navarro.

Sobre el acompañamiento musical Macías ha indicado que «aún no se ha firmado nada pero se hará pronto y será de cornetas y tambores».

La salida, lejos del colegio

Actualmente la hermandad de Las Aguas se encuentra sin sede para la salida procesional aunque es de esperar que como en los últimos años se hará desde Santa Cruz. «Ahora mismo no hay nada firmado hasta que no nos llamen no tenemos de dónde salir. Nuestra sede es la iglesia del Pilar del colegio San Felipe Neri pero allí no terminan de ver que hagamos la salida. Y ya pedimos hacerlo desde el Oratorio, el Carmen, San Antonio... y a todo nos dijeron que no».