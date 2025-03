Nueve buenos vinos de la Comunidad Valenciana desde los 10 euros El crítico de ABC cata y valora nueve vinos de las D.O. Alicante, Utiel Requena, Valencia y un vino de Castellón sin D. O.

El crítico de ABC Juan Fernández-Cuesta se pone al frente cada año de una imprescindible guía de vinos. En esta ocasión cata nueve vinos de la Comunidad Valenciana de las D.O. Alicante, Utiel Requena, Valencia y un vino de Castellón sin D. O.

D. O. Utiel Requena

Bobos Finca Casa La Borracha

Si se es capaz de no sujetar tanto a la uva, podríamos encontrar una bendición del señor. Si no se es capaz, tendríamos un vino sensible, muy sabroso y al gusto de todos. Ahora está en el medio, ya veremos. Eso sí, calidad, mucha.

Puntos: 93 Precio: 22 € Año: 2018 Variedad: Bobal Bodega: Hispano Suizas. Requena. Valencia. www.bodegashispanosuizas.com

Adnos

Siempre he pensado que era genial, desde la primera vez que lo caté en barrica, cuando era un simple proyecto y me pidieron opinión. Hoy es realidad y más allá, deseo. Todo lo que contiene en su cata es pura calidad frutal, esencia y categoría.

Puntos: 93 Precio: 10 € Año: 2014 Variedad: Bobal Bodega: Coviñas. Requena. Valencia. www.covinas.com

Bassus Pinot Noir

Mantiene una línea de progreso evidente ya destacada el año anterior. Cada vez transcurre su vida con mayor calidad. También sucede que en esta añada se vive alguna situación al límite, aunque acaba por ser lo que es: un magnífico tinto.

Puntos: 93 Precio: 22 € Año: 2018 Variedad: Pinot noir Bodega: Hispano Suizas. Requena. Valencia. www.bodegashispanosuizas.com

Las Mercedes

Lo que cuento es que todos sus aromas, toda su esencia y todos sus recuerdos son de altísima calidad. Sólo queda, creo, que la inmensa categoría de esta uva bobal llegue a lo más alto. Aún más.

Puntos: 94 Precio: 20 € Año: 2018 Variedad: Bobal Bodega: Las Mercedes. Villagordo del Cabriel. Valencia. www.bodegalasmercedes.com

D.O. Valencia

Bassus Finca Casilla Herrera

No es la mejor añada, pero la bodega ha conseguido una base de actuación extraordinaria. Merece muchísimo la pena esta elaboración. Buena madurez frutal, calidad sobresaliente y muy sabroso en boca. Enorme mérito de esta casa.

Puntos: 94 Precio: 24 € Año: 2016 Variedad: Bobal, petit verdot, cabernet franc, merlot y syrah Bodega: Hispano Suizas. Requena. Valencia. www.bodegashispanosuizas.com

Venta del Puerto nº12

Ya está para ser bendecido y saboreado y bebido por una mayoría porque tiene suficientes virtudes. Agradable y sabroso en boca, con una buena relación calidad-precio.

Puntos: 91 Precio: 12 € Año: 2018 Variedad: Tempranillo, cabernet, merlot y syrah Bodega: Bodega La Viña - Anecoop. La Font de la Figuera. Valencia. www.ventadelpuerto.com

Les Alcusses

Posee un punto de finura y hasta un toque elegante y toda la libertad para la fruta. Creo que en esta casa se trata de hacer vinos con carácter y manteniendo la esencia frutal de principio a fin. Acierto pleno.

Puntos: 92 Precio: 10 € Año: 2016 Variedad: Monastrell (30%), garnacha tintorera y otras Bodega: Celler del Roure. Moixent. Valencia. www.cellerdelroure.es

D. O. Alicante

Sericis Cepas Viejas Monastrell

Alcanzados todos los objetivos, con una monastrell a la que le encuentro el sentido más clásico de las cosas. Un tinto ya en su punto justo, por momentos con más carácter del debido, pero al final queda la sensación de las cosas bien hechas.

Puntos: 92 Precio: 10 € Año: 2016 Variedad: Monastrell Bodega: Murviedro. Requena. Valencia. www.murviedro.es

Vino de Castellón sin D. O.

Clotàs Garnacha

Masticable en boca, sabroso, algún recuerdo balsámico que te incita a seguir con él, y un final largo y muy amable. Una muestra totalmente recomendable.

Puntos: 92 Precio: 16 € Año: 2018 Variedad: Garnacha Bodega: Flors. Les Useres. Castellón. www.bodegaflors.com

