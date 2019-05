The Persistence of Chaos

Un portátil con seis de los virus más peligrosos de la historia podría venderse por 1,2 millones de dólares Se trata de «una especie de bestiario, un catálogo de amenazas históricas»

El portátil, un Samsung NC10-14GB de 10,2 pulgadas, está aislado y sin aire para prevenir la propagación del malware que contiene. No es peligroso al tacto, pero podría ser una amenaza cuando está en contacto con WiFi o al conectar un USB. Se llama «The Persistence of Chaos» y es una obra de arte que podría venderse por más de un millón de dólares.

Creada por el artista Guo O Dong, esta pieza artística no deja de ser un portátil algo obsoleto que contiene, eso sí, seis de los virus informáticos más peligrosos de la historia: ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, WannaCry, DarkTequila y BlackEnergy.

En declaraciones a The Verge, Guo O Dong dice que la intención detrás del «hermetismo» del portátil infectado era «hacer físicas las amenazas abstractas que plantea el mundo digital».

Seis amenazas globales

Los seis virus presentes en la obra del artista provocaron millones de dólares en pérdidas en todo el mundo. ILoveYou, un gusano escrito en VBScript, infectó en mayo del año 2000 a unos 50 millones de ordenadores, provocando pérdidas de más de 5.500 millones de dólares. Mydoom afectó especialmente a Microsoft Windows. Se registró por primera vez en enero de 2004 y se convirtió en el gusano de correo electrónico que más rápido se propagó.

El gusano SoBig infectó a millones de ordenadores Microsoft en agosto de 2003. Fue apodado como el virus más rápido de la historia, infectando a 200.000 ordenadores españoles en dos días. WannaCry puede que sea el nombre más famoso de la lista. El 12 de mayo de 2017 se registró un ataque a escala mundial que afectó a empresas como Telefónica, Iberdrola y Gas Natural. Miles de ordenadores fueron atacados ese día por el programa dañino, tipo Ransomware.

Detectado por primera vez en 2013, DarkTequila afectó especialmente a México y su objetivo era robar datos bancarios de usuarios de banca online. BlackEnergy, por su parte, se presentaba como un malware utilizado desde 2007 en ataques de tipo denegación de servicio y amenaza persistente avanzada.

1,2 millones

El portátil puede verse a través de un streaming en directo y la última cifra de la subasta, que finaliza en las próximas horas, supera los 1,2 millones de dólares.

Según el artista, la cifra puede parecer muy elevada para tratarse de un viejo ordenador, pero le gusta pensar en su particular obra de arte como «una especie de bestiario, un catálogo de amenazas históricas».