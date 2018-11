Huawei lanzará sus propias gafas de realidad aumentada Así lo ha confirmado el propio CEO de la compañía, Richard Yu. Las nuevas lentes saldrán al mercado en uno o dos años

Huawei también quiere sumarse al mercado de la realidad aumentada con «gadget» propio y por ello ya está trabajando en sus exclusivas gafas. Así lo ha confirmado el propio CEO de la compañía, Richard Yu, a «CNBC» en una entrevista exclusiva. De hecho, las nuevas lentes saldrán al mercado en uno o dos años.

Facebook y Apple son otras compañías que también trabajan en productos similares. Y es que la realidad aumentada está cada vez más presente, ya sea en forma de «gadget» o aplicaciones. De hecho, el gigante tecnológico chino ya tiene «apps» de realidad aumentada en el Mate 20 Pro.

Según Richard Yu, las gafas en las que trabaja la compañía podrían llevar la experiencia de la realidad aumentada al siguiente nivel, ya que el futuro, apunta, va en esa dirección. Por esta razón, y para que el usuario se vaya acostumbrando a esta nueva tecnología, la estrategia que seguirá Huawei pasará por ofrecer primero más experiencias de realidad aumentada en el «smartphone» y, después, las gafas.

Hasta ahora, la industria de las gafas inteligentes no ha cosechado éxito alguno. Los consumidores no han sido seducido por las Google Glass, pioneras en el mercado, las HoloLens de Microsoft, Oculus de Facebook o HTC Vive. Sin embargo, parece que el concepto de realidad aumentada -no virtual- podría ser la segunda oportunidad con la que la que sí podrían triunfar las principales compañías de electrónica de consumo.

El año pasado, «Bloomberg» informó que Apple está trabajando en unas gafas de realidad aumentada. De hecho, en agosto, los de Cupertino adquirieron Akonia Holographics, una empresa que fabrica lentes para este tipo de producto. Tim Cook, además, siempre ha defendido los potenciales de esta tecnología.

Facebook también está trabajando en sus propias lentes. El mes pasado, Ficus Kirkpatrick, jefe de realidad aumentada de la red social, confirmó a «TechCrunch» que están trabajando en un producto de hardware de realidad aumentada.