Un periodista es agredido salvajemente por dos policías y después orinan sobre él en el norte de India

Dos policías ha sido suspendidos por golpear, encarcelar y supuestamente orinar sobre un periodista en el estado norteño de Uttar Pradesh, en la India, días después de que otro profesional de la información fuese detenido por un mensaje en Twitter en teoría crítico con el jefe de Gobierno de esa región.

«Estaba informando sobre el descarrilamiento de un tren, cuando él (uno de los policías) golpeó mi cámara con la mano, y después (varios) también me golpearon», denuncia el periodista, Amit Kumar Sharma, en un vídeo difundido por la televisión delhí NDTV. De acuerdo con Sharma, la agresión es una venganza por una noticia que había publicado anteriormente.

#WATCH Shamli: GRP personnel thrash a journalist who was covering the goods train derailment near Dhimanpura tonight. He says, "They were in plain clothes. One hit my camera&it fell down. When I picked it up they hit&abused me. I was locked up, stripped&they urinated in my mouth" pic.twitter.com/nS4hiyFF1G