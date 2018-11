Ocho de cada diez españoles se saltan al menos una comida al día, según un estudio El 47% de los encuestados reconocen que se saltan la merienda no tienen hambre por las tardes

ABC

@abc_conocer Actualizado: 15/11/2018 14:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los diez errores más comunes con la comida al realizar una dieta

Cada vez son más los expertos que aconsejan realizar cinco comidas al día, por sus beneficios tanto para la digestión como por el aporte de energía y nutrientes. Sin embargo, parece que a los españoles aún nos cuesta tener en cuenta esas recomendaciones, tal y como se desprende del I Barómetro de Rodilla sobre hábitos y tendencias en alimentación de los españoles, según el cual el 82% de los encuestados se salta, al menos, una de estas cinco comidas: la merienda. Así, según el estudio, solo un 18% afirma merendar todos los días entre semana.

A la hora de justificar qué motivo los lleva a no realizar ninguna comida desde el almuerzo hasta la cena, el 47% reconoce que no tiene hambre por las tardes. Por su parte, un 30% afirma no tener tiempo para pararse a merendar, mientras que hasta un 17% asegura, directamente, que la merienda le parece innecesaria.

Las altas cifras de encuestados que se saltan esta comida coinciden con el porcentaje de españoles que afirman no comer nada entre el desayuno y el almuerzo: un 83%, lo que da una muestra de que, en general, los españoles siguen optando mayoritariamente por las tres comidas principales del día.

Solos y rápido

A la hora de comenzar a analizar los hábitos de los españoles a la hora de la merienda, llama la atención el alto porcentaje que afirma realizar esta comida en su casa (78%) frente al 23% que, habitualmente, lo hace en su lugar de trabajo. En lo que respecta a la compañía, por su parte, se impone el grupo de los que meriendan solos (59%), seguidos de los que lo hacen con su pareja (30%).

Eso sí, ya sea solos o acompañados, los encuestados parecen tener claro que no tienen intención de sacar mucho tiempo en su día a día para esta comida: un 50% asegura no dedicarle ni 10 minutos, frente al 43% que, al menos, se pasa merendando entre 10 y 20 minutos.

En cuanto a los productos más consumidos a media tarde, el café es la bebida estrella con un 39%, aunque también destaca el porcentaje de encuestados que optan por beber solamente agua: un 26%. Lo que sí parecen tener más claro los españoles es que, en lo que respecta a qué comer por la tarde, no hay por qué atarse a una cosa u otra, pudiendo optar cada día por algo diferente. De ahí, que un 53% afirme tomar indistintamente alimentos dulces o salados, dependiendo de la ocasión.

Cuando se trata de una merienda con productos dulces, la bollería es la reina de las meriendas para el 47% de los encuestados, seguida de las galletas (26%). Por su parte, entre los salados, los bocadillos (27%) y sándwiches (21%) se imponen como las opciones preferidas de los españoles.

Por su parte, el 47% que no se decanta ni por dulce ni por salado asegura aprovecha la merienda para tomar otro tipo de productos como fruta (36%) y yogures (23%).