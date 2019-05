Nueva York quiere multar a quienes mandan mensajes mientras caminan por las calles Si se aprueba el proyecto de ley, los peatones se podrán enfrentar a multas que oscilan entre los 25 y los 250 dólares

Ir por la calle mientras se utiliza el teléfono móvil para cosas como enviar mensajes de Whatsapp o consultar el correo electrónico es una situación cada vez más común en prácticamente todo el mundo. Sin embargo, la ciudad de Nueva York se plantea acabar con esta práctica, conocida como «texting», y multar a quienes utilicen el móvil mientras van por la calle.

Se trata de un proyecto de ley impulsado por el Senado de Nueva York que prohíbe enviar mensajes de texto mientras se camina. Si sale adelante y se convierte finalmente en ley, los neoyorquinos se enfrentarán a multas que oscilarán entre los 25 y los 250 dólares si los agentes de policía los pillan «utilizando un dispositivo electrónico mientras cruzan la calle», cuenta The Guardian.

Sin embargo, habría personas que estarían exentas a estas sanciones, como los trabajadores de departamentos de emergencias, personal de hospitales o de consultas médicas y bomberos, entre otros.

En el estado de Nueva York, alrededor de 300 peatones mueren cada año, aseguró John Liu, el senador que presentó el proyecto. Sin embargo, no se sabe cuántos de estos fallecimientos se deben a que los peatones no miran mientras caminan por la calle. «Esto no significa que no se pueda hablar por teléfono», dijo Liu. «Estamos hablando de dispositivos de mano ... puedes esperar los cinco segundos para llegar a otro lado para responder».

Pero las críticas también llegan por otro lado. «Es un proyecto de ley terriblemente equivocado», dice Marco Conner, el director ejecutivo interino de Transportation Alternatives, un grupo comprometido con convertir las calles de Nueva York en espacios específicos para peatones, bicicletas y transporte público. «Apenas se citan datos. La mayoría de las muertes de tráfico en todo el país involucra a algún tipo de conductor».