Las «insoportables» clases del profesor que vejaba a sus alumnas eran «un secreto a voces»

Los comentarios sexistas y comportamientos inapropiados del profesor de 60 años sancionado por la Universidad de Oviedo eran «un secreto a voces». Así lo denuncia una de sus alumnas, que ahora tiene 21 años y asistió a su clase con 19.

La joven, que pide a ABC preservar su anonimato, cuenta que cursó Psicología Diferencial –la clase en cuestión– el año que «el profesor estaba tranquilo porque le habían dado un toque de atención». Agradece no haberse quedado nunca a solas con él y explica que «no le cuesta creer» los testimonios de las 30 compañeras que han presentado la denuncia, entre los que destacan frases como: «Si fuera necesario os tendríais que sacar una teta. Así os pondría la nota que quisierais» o «Si repetís, os violo».

El nombre del docente sancionado no ha trascendido ya que la resolución todavía no es firme. El profesor tiene un mes de alegaciones para tramitar su respuesta a la acusación. Aun así, el pasado jueves 13 de septiembre los estudiantes de la ciudad asturiana se lanzaron a las calles al grito de «Ningún machista puede educar». Los jóvenes tenían dos ideas claras: la contrariedad al machismo en las aulas, y en particular el rechazo hacia este docente, denunciado con anterioridad y que hasta este momento no había sido sancionado.

«Tiene una forma de expresarse muy brusca, a todos nos hacía sentir incómodos, era un poco insoportable», asegura la estudiante. Tocar la cara a las chicas sin permiso, acercarse más de lo necesario y hacer comentarios fuera de lugar son algunos de los hábitos de este profesor que señala la joven.

«Yo tuve suerte porque aquel año, tras las denuncias a la Universidad de unas alumnas en 2014 y 2015, le habían llamado la atención, así que las prácticas académicas las hizo otro profesor e incluso muchas clases las derivó a otros docentes», comenta.

No hay posibilidad de cursar la asignatura de Psicología Diferencial con otro profesor

«Piensas que es algo que tienes que pasar, y que cuanto antes pase mejor». Así es como describe las clases del profesor otra alumna de 20 años que también prefiere mantenerse en el anonimato.

Dado que la facultad de Psicología de Oviedo es pequeña –tan solo cuentan con unos 120 alumnos por curso–, no hay posibilidad de cursar la asignatura de Psicología Diferencial con otro profesor que no sea el docente sancionado.

La chica de 20 años no solo denuncia sus actitudes machistas, sino que también pone el foco sobre las prácticas docentes del profesor. «Eran clases en las que obviaba la guía docente y los temarios no tenían ningún tipo de conexión», denuncia.

Por otro lado, esta estudiante explica que la materia impartida trata con asiduidad temas como el maltrato, la violencia o la pobreza, cuestiones «bastante delicadas» de las que el profesor hablaba «sin ningún tipo de consideración o sensibilidad».

El docente suele ir acompañado por un ayudante, «una versión joven de este», según lo define la estudiante. Denuncia que el profesor más joven también hacía comentarios soeces y tenía una actitud prepotente. «Unas compañeras fueron a revisar un trabajo al despacho de ambos. Cuando entró, estos comenzaron a hacer bromas sobre "liarse" con sus alumnas», relata.

Asimismo, denuncia las irregularidades en sus criterios académicos: «Cuando hicimos el examen, muchos alumnos de la clase sacaron un 6, y días después de publicar las notas, el profesor nos anunció que el aprobado se fijaba en el 6,5, algo que no había mencionado antes y que no estaba incluido en los criterios de evaluación».

«Las denuncias contra él no son algo nuevo, pero ahora estos comentarios se toleran mucho menos», comenta una de las chicas. Ambas coinciden en que están satisfechas porque es la primera vez que se ha abierto una comisión de investigación, pero consideran que la suspensión de empleo y sueldo de seis meses «no es suficiente».