Hanna Gavios, de romperse la espalda al escapar de un violador a participar en la maratón de Nueva York La profesora estadounidense de 25 años, que estaba de vacaciones en Tailandia, se cayó a un precipicio de 45 metros huyendo de un depredador sexual

ABC

Lo que iban a ser unas vacaciones idílicas visitando lugares paradisíacos en Tailandia se convirtió en una terrible pesadilla para Hanna Gavios, una profesora estadounidense de 25 años que en aquel momento sumaba 23 primaveras. La joven se encontraba de excursión en una zona cercana a la playa de Railay cuando perdió la referencia del camino y se perdió. Por ello, decidió buscar un establecimiento donde fue a pedir ayuda para poder volver al lugar donde se hospedaba. Sin embargo, tuvo el infortunio de cruzarse con Apai Ruangwong, un hombre tailandés que regentaba la tienda y que le ofreció su ayuda. Él le dijo que le indicaría la senda de regreso, pero todo era mentira.

En cuanto tuvo la oportunidad, Ruangwong trató de violarla. Forcejeando intentó quitarle la ropa y cometer allí mismo la agresión sexual. Hanna comenzó una huida por la selva que terminó con una caída que a punto estuvo de ser mortal, pues se deslizó por un precipio de 45 metros de altura. Ruangwong, no contento con ello, la encontró tirada con la espalda rota y llevó a cabo su malévolo objetivo. Durante 10 horas estuvo forzándola ya que la joven, herida de gravedad, no podía escapar.

«Pensé que iba a morir, me golpeé la cabeza varias veces y acabé chillando de dolor. Me sentía como un vegetal, completamente vulnerable, no me podía mover en absoluto», recordaba Hanna a «Cosmopolitan». «Estaba en mitad de la nada, con plantas y serpientes salvajes enroscádose en mi cuerpo, y él continuó abusando de mí», lamentaba la joven. Finalmente fue encontrada con vida y conseguiría regresar a Estados Unidos.

Estando ya de vuelta en Nueva York, los traumas por aquella terrible experiencia vivida persistían. Además, no sentía las piernas y el tratamiento médico era demasiado caro para poder costeárselo. Pero su resiliencia le permitió levantarse de la peor situación que jamás había vivido. Tras ser operada de su lesión, Hanna comenzó una recuperación vertiginosa. Cuenta el «The New York Post» que la joven no solo es capaz de moverse con muletas sino que está en plena preparación para completar la maratón de Nueva York que se celebra el 4 de noviembre. «Puede que esté en la maratón más de 12 horas, pero la cosa es terminarla. Sé que si sobreviví a eso, ser torturada sufrir tantas horas, una maratón no es para tanto». La fortaleza de Hanna no conoce límites.