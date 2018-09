El Gobierno iniciará la consulta de los planes hidrológicos en octubre El proyecto no estará listo hasta antes de finales de 2020

El Ministerio para la Transición Ecológica hará públicos los documentos iniciales de los nuevos planes hidrológicos de cuenca en el mes de octubre. Lo hará para someterlos a consulta, una fase que durará seis meses y en la que se conocerá el programa general, el calendario y un estudio general de las demarcaciones, aunque no constarán los umbrales de caudal mínimos necesarios para realizar trasvases, según fuentes del departamento.

El Ministerio inicia de esta manera la primera fase de la revisión de los planes hidrológicos de cuenca para el llamado «tercer ciclo», que debe planificar la respuesta a las necesidades hídricas entre 2021-2027. Tras la publicación de los documentos iniciales, y ya a mediados de 2019, se conocerá un documento intermedio, mientras que el proyecto de plan hidrológico no estará hasta antes de finales de 2020.

Sin embargo, y aunque no existe aún un borrador mínimo sobre el futuro plan hidrológico del Tajo (y su redacción no se iniciará hasta finales de 2019 o principios de 2020, indican fuentes de Transición Ecológica), este martes el Gobierno de Murcia y el de Castilla-La Mancha han entrado en una nueva batalla sobre los niveles mínimos de trasvase del Tajo-Segura. Mientras Emiliano García-Page reclama un nivel necesario de 800 hm3 (frente a los 400 hm3 actuales), desde el Gobierno de Murcia ven insostenible estas cifras.

No obstante, las reglas actuales no podrán modificarse al menos a corto plazo. La definición de los regímenes de caudales ecológicos es un contenido propio de los planes hidrológicos de cuenca y, salvo que se adoptase una norma jurídica de rango superior, no es posible modificar o completar los regímenes de caudales ecológicos recogidos en el vigente plan hidrológico del Tajo hasta que se adopte un nuevo plan hidrológico de tercer ciclo, cuestión prevista para el segundo semestre de 2021 conforme al estricto calendario establecido con la Directiva Marco del Agua.