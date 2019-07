Encuentran una medusa gigante del tamaño de una persona

Una medusa gigante del tamaño de una persona ha sido hallada en las costas de Falmouth, en Cornualles (Reino Unido). Ha sido la conservacionista y presentadora de televisión británica, Lizzie Daly, quien se encontró de cerca con una aguamala, especie de este tipo de animales acuáticos.

La bióloga se encontraba buceando como parte de su campaña Wild Ocean Week, que pretende recolectar fondos para la conservación de los animales marinos, cuando se encontró con la criatura. Daly no dudó en compartir su hallazgo en las redes sociales con fotos y vídeos que ilustran las dimensiones del animal. Este tipo de medusas puede medir hasta 90 centímetros de diámetro y pesar hasta 35 kilos, según explica el portal Cornwall Live.

Este tipo de medusa, también conocido como «medusa barril», suele emigrar desde las frías aguas británicas hacia otras más cálidas, como es el caso del Mediterráneo. A pesar de su alarmante tamaño, son inofensivas para el ser humano, puesto que su picadura apenas hace daño a la piel, aunque pueden seguir picando cuando ya están muertas.

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV