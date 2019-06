Los delitos menores que en Australia pueden salir muy caros No bloquear el coche y poner música a todo volumen son solo algunos de ellos

Muchas personas no son realmente conscientes de que la basura no debe tirarse al suelo ni de que no está permitido fumar en lugares públicos. Estas acciones, que más de uno lleva a cabo en su día a día de manera inconsciente, pueden suponer un problema y tener un coste muy elevado si se cometen en ciertos puntos del planeta.

El medio británico Daily Mail ha elaborado una breve lista con algunos de los delitos menores que pueden salir caros si se cometen en algunos estados de Australia.

1. No registrar a perros y gatos. En Nueva Gales del Sur si una mascota mayor de cuatro meses no está registrada, pueden imponerse multas de hasta 5500$ (4.917,08€) a su dueño. La pena puede aumentar si el animal es peligroso, restringido o amenazante.

2. No cerrar el coche. Algunos estados del país sancionan a los propietarios que no cierren adecuadamente las puertas de sus vehículos o dejen las ventanas abiertas más de cinco centímetros estando el mismo desatendido en medio de la calle.

En el estado de Victoria, los conductores que incumplan esta ley pueden recibir multas de hasta 360$ (321,76 euros).

3. Usar un lenguaje ofensivo. El Acta Sumaria de Ofensas de 1988 establece: «una persona no debe usar lenguaje ofensivo en o cerca de un lugar público o una escuela». Algo importante si se tiene en cuenta que todo aquel que jure en diferentes lugares públicos como parques, playas y centros comerciales puede ser multado.

Las penas impuestas por cometer este delito menor pueden variar desde tener que pagar un total de 660$ (589,91€) hasta cumplir 100 horas de trabajos comunitarios.

4. Poner música a todo volumen. Ir en el coche con la música a todo volumen puede salir caro. En Queensland se llega a castigar con hasta 175$ (156,44€) y en Nueva Gales del Sur las multas pueden alcanzar los 200$ (178,79€). La policía suele advertir a los conductores primero, pero las consecuencias pueden aumentar si los implicados no ponen fin a lo que están haciendo y reducen el tono que pusieron.

Esta ley tiene como objetivo principal reducir sustancialmente la contaminación acústica en la carretera.

5. No tener abrochado el cinturón de seguridad en las rampas para botes. Bajar la rampa que da a un río o a un lago para pasar un divertido día de pesca siempre debe hacerse con el cinturón puesto. Incumplir esta regla en Queensland puede salir caro: hasta 365$ (326,29€).

Esa fue la pena que tuvo que pagar un pescador de este estado al olvidar ponerse el cinturón de seguridad cuando realizaba esta acción. Esto se debe a que la legislación establece que si un vehículo se está moviendo en un área relacionada con la carretera, se debe utilizar este dispositivo diseñado para proteger.

6. Degustación de frutas. No es nada que no hayamos visto nunca en supermercados y fruterías: muchas personas toman una manzana o una pera para probar su sabor antes de comprar. Los cargos si te pillan realizando esta acción varían dependiendo del precio del artículo.