Condenado a menos de 3 años de cárcel por violar a una chica moribunda y compartir las fotos en redes Un hombre del estado de Washington ha sido condenado a 34 meses de prisión por violar a una mujer de 18 años cuando se estaba muriendo de una sobredosis

Un hombre del estado de Washington fue condenado a 34 meses de prisión el jueves por violar a una mujer de 18 años cuando se estaba muriendo por una sobredosis y enviar mensajes de texto con fotos de su cuerpo semidesnudo.

El hombre, Brian Varela, dijo en los mensajes que creía que la mujer tenía una sobredosis, pero se jactó de que había tenido relaciones sexuales con ella y que podía volver a hacerlo. Varela, que tenía 19 años en ese momento, comenzó a jugar un videojuego y se quedó dormido. Cuando se despertó, la mujer, Alyssa Noceda, de 18 años, estaba muerta.

El jueves, Varela fue sentenciado a cerca de tres años de prisión después de haberse declarado culpable de cargos por delitos graves que incluyeron homicidio en segundo grado y violación en tercer grado. La familia de Noceda consideran que la condena de 34 meses era lamentablemente inadecuada y generó fuertes quejas.

La jueza del caso, Linda C. Krese, de la Corte Superior del Condado de Snohomish, expresó su frustración por las leyes del estado que, según ella, le impidieron imponer una sanción más severa. La juez Krese dijo que estaba «sorprendida, incluso indignada», según informó The Daily Herald of Everett, Washington

El cargo de homicidio que se le imputaba conllevaría una sentencia de 24 a 36 meses, en parte porque Varela no tenía condenas penales anteriores. La acusación de violación y otro cargo por cometer un delito menor de eliminación ilegal de restos llevaron a condenas más cortas, y todos ellas deben cuplirse simultáneamente.

La jueza Krese dijo en el tribunal que no estaba «segura de que la ley realmente contemplara algo como esto» cuando se elaboró.