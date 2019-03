Condenan a dos días de cárcel a la joven que empujó a su amiga desde un puente de 18 metros de altura

Taylor Smith, la joven de 19 años que se declaró culpable de imprudencia temeraria tras empujar a su amiga, Jordan Holgerson, desde un puente el pasado verano, ha sido condenada a dos días de cárcel.

Además, deberá pagar una multa de 300 dólares y no podrá tener contacto con Holgerson durante dos años. Según la NBC, el juez del Tribunal del Condado de Clark, Darvin Zimmerman, fue tajante en su sentencia: «Creo que necesitas ir a la cárcel».

Durante el proceso judicial, Smith explicó a las autoridades que lo hizo en un intento por ayudar a su amiga a superar su miedo y no para herirla. Holgerson, de 16 años, cayó de un puente de unos 18 metros de altura, perforándose sus dos pulmones y rompiéndose cinco costillas.

El incidente quedó grabado en vídeo. En él, puede verse a Jordan Holgerson al borde de un puente cerca de Moulton Falls, en el estado de Washington. De fondo, se oye una voz que hace una cuenta atrás. La joven duda si lanzarse, pero seguidamente Smith la empuja.

“She could be in trouble … prosecutors say later today they will announce whether she’ll face any charges.”- @joefryer says of the girl who pushed her friend off of a 60-foot bridge pic.twitter.com/LXFEFDoMz0