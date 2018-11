La «chocho charla» de Palma provoca una nueva polémica El Grupo de Sexología del Colegio Oficial de Psicólogos de Baleares, conformado por nueve psicólogas, anuncia su disolución en desacuerdo con las críticas vertidas hacia la conferencia

El Grupo de Sexología del Colegio Oficial de Psicólogos de las Islas Baleares (COPIB) anunció ayer su disolución, como muestra de «rechazo» al reciente comunicado oficial de la Junta de Gobierno del propio COPIB en el que se criticaba que el Ayuntamiento de Palma haya programado una «chocho charla» bajo el epígrafe de «Empoderándonos desde nuestros coños» en el marco de los actos previstos con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre.

La citada «chocho charla» será impartida por la psicóloga y youtuber Isabel Duque, autodenominada «la Psico Woman», el próximo 23 de noviembre en el Centro Flassaders de Palma. El COPIB consideraba en su comunicado que «enmarcar actividades con títulos provocadores no es la medida más adecuada para fomentar que todos los agentes sociales se impliquen en la lucha de las violencias machistas». Asimismo, se señalaba que «esta acción dirigida al empoderamiento femenino, que la misma profesional ha llevado a cabo en otras con un lema menos provocador, minimiza todo el trabajo y esfuerzo en materia de igualdad y género realizado por multitud de profesionales» para «involucrar a toda la sociedad en la lucha contra las violencias machistas, problema estructural y que necesita de un trabajo en profundidad».

En ese contexto, el Grupo de Sexología del COPIB, conformado por nueve psicólogas, emitió ayer una nota en la que denunciaba que «la actuación de un Colegio Oficial de Psicología nunca debería basarse en el sensacionalismo y las notas de prensa fáciles, puesto que esta actuación podría desprestigiar años de trabajo profesional de una persona». Para el ahora ya disuelto Grupo de Sexología, el hecho de juzgar una actividad en base al título de la misma, «sin conocer contenido y forma», sería «caer en el reduccionismo». Además, también se defendía el trabajo de «la Psico Woman» y de su equipo, quienes «llevan años realizando una labor de calidad de cara a la erradicación de la violencia de género y el fomento de la igualdad».

Una controversia persistente

Cabe recordar que en el Ayuntamiento de Palma gobierna en el presente mandato un tripartito conformado por el PSOE, MÉS y Podemos. En la actualidad, el alcalde es el ecosoberanista de MÉS Antoni Noguera. Los distintos actos con motivo del 25-N en el consistorio han sido programados por parte de la Concejalía de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, que dirige Aligi Molina, de Podemos. La inclusión de la citada «chocho charla» ha sido criticada por los dos partidos de la oposición municipal, el PP y Cs, así como por parte de la formación Actúa-VOX, al entender que frivolizaría la extrema gravedad de la lacra de la violencia doméstica.

Por su parte, Molina ha defendido que el contenido de la conferencia es «hacer educación con perspectiva de género». En esa misma línea, la Asociación de Sexología Feminista (ASFEM) ha mostrado su apoyo hacia la «chocho charla» que impartirá Isabel Duque y ha expresado su «repulsa» ante las «manifestaciones sin criterio ni conocimiento vertidas contra dicha actividad y contra la profesional». Dichas críticas serían, para ASFEM, una «muestra más de la perpetuación de la moralidad patriarcal». Por último, la propia conferenciante ha expresado estos últimos días, en las redes sociales, su sorpresa por la controversia generada por su próxima charla en Palma.

División en el COPIB

Como se ha señalado ya, la controversia ha llegado incluso al seno del propio Colegio Oficial de Psicólogos de las Islas Baleares. En la mencionada nota emitida ayer por el Grupo de Sexología del COPIB, se lamentaba que «no se haya tenido en cuenta» la opinión de las nueve profesionales que lo conformaban. «Podríamos haber aportado alguna luz ante tal entuerto», proseguía la nota, para añadir: «No nos representa un colegio que no solo no apoya, sino que rechaza, propuestas educativas y de divulgación en materia de sexología, tan válidas y acertadas como el trabajo que hace la Psico Woman». Asimismo, se criticaba que la Junta de Gobierno no hubiera rectificado sus palabras sobre esta cuestión. «Sentimos profundamente que el COPIB esté tan lejos de nosotras», concluía la nota.

En respuesta al Grupo de Sexología, la Junta de Gobierno del COPIB ha emitido este jueves un nuevo comunicado, en el que lamenta su disolución. «La institución respeta la decisión de las profesionales que conforman el Grupo de Trabajo de Sexología del colegio de disolver dicho grupo y agradece el trabajo realizado hasta la fecha actual», se señala. Además, se recalca que «la Junta de Gobierno del COPIB en ningún momento ha cuestionado ni el contenido de la charla, ni la profesionalidad de la psicóloga Isabel Duque o de su equipo como se ha dado a entender».

«Desde el COPIB, siempre se han defendido e impulsado todas aquellas acciones a favor del empoderamiento femenino llevadas a cabo por profesionales de la psicología y sexología», prosigue el comunicado, para concluir: «El COPIB, tanto de forma individual como al amparo del Consejo General de la Psicología de España en coordinación con el Ministerio de la Presidencia, colabora desde hace tiempo en todas las políticas relacionadas en el ámbito de la igualdad y género».