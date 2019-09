Casi el 60 por ciento de los jóvenes no utiliza preservativo cuando realiza sexo oral La última encuesta de Salud Sexual de la juventud española muestra la falta de información y formación entre los jóvenes de 16 a 25 años

ABC MADRID Actualizado: 28/09/2019 01:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La última Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Anticoncepción de los jóvenes de la Sociedad Española de Contracepción (SEC) muestra una vez más la falta de información y formación entre los jóvenes entre 16 y 25 años. Internet (47,8%) y los amigos (45,5%) constituyen las fuentes más consultadas por los jóvenes para informarse sobre temas sexuales, por delante de los profesores (28%), la madre (23,1%) o el padre (12,4%). Los chicos eligen en primera posición a la web (50,7%), mientras que las mujeres se fían más de sus amigos (46,9%). En ambos sexos, sin embargo, la madre inspira más confianza que el padre a los jóvenes para hablar sobre sexo.

«Lo más preocupante del estudio es la falta de información y formación. No les estamos formando en sexualidad porque muchos colegios se oponen», aseguró la presidenta de la SEC, Paloma Lobo Abascal, durante la presentación de la encuesta en Madrid.

El informe es un termómetro de la sexualidad de los jóvenes españoles, con numerosos datos sobre comportamientos y hábitos sexuales.

Inicio de las relaciones sexuales

Globalmente, la edad media de inicio en las relaciones sexuales es de 16,7 años, y el 73,4 por ciento de los jóvenes afirma haber mantenido relaciones sexuales coitales. La edad de la pareja con la que mantuvieran su primera relación sexual completa (con penetración) se sitúa un año y medio por encima de la suya. Sin embargo, solo el 30 por ciento de las chicas realizan una valoración positiva de esa pérdida de la virginidad, mientras que el porcentaje sube hasta el 55,1 por ciento de los hombres.

¿Cuántas veces a la semana?

En cuanto al número de relaciones sexuales a la semana, el 32,4 por ciento de los jóvenes responde que durante los últimos meses no las han mantenido. El 20,6 por ciento afirma que una vez semanal, el 17,7 por ciento dos a la semana, el 13,7 por ciento 3 y el 15,5 por ciento cuatro o más.

¿Heterosexual, homosexual o bisexual?

El 76,4 por ciento de los jóvenes se considera heterosexual, el 11,5 por ciento bisexual, el 7,5 por ciento homosexual y un 0,4 por ciento asexual. La orientación homosexual es del 11 por ciento entre los hombres frente al 3,7 por ciento en las mujeres. Por el contrario, el 15,7 por ciento de las mujeres se consideran bisexuales, en contraste con el 7,3 por ciento de los hombres.

¿Con o sin preservativo?

Como en anteriores encuestas de la Sociedad Española de Contracepción, el método anticonceptivo más utilizado por los jóvenes es el preservativo (52%). Le siguen la píldora (22,8%) y la 'marcha atrás' (4,2%). Un 28,4 por ciento no utiliza ningún método: un 21 por ciento porque no tiene relaciones sexuales, el 1,2 por ciento porque no puede tener hijos y el 6,2 por ciento no utiliza ningún método a pesar de tener sexo.

Al respecto, el 76,4 por ciento de los jóvenes asegura que utiliza métodos anticonceptivos en todas sus relaciones sexuales, si bien un 23,6 por ciento no lo hace en todas las ocasiones. Esta práctica de riesgo se incrementa entre los hombres (25,3%) y los jóvenes de 16 a 18 años (26,3%).

Según esta encuesta, la principal razón de no usar siempre métodos anticonceptivos se encuentra en las ocasiones en las que se practica sexo oral (59,1%). Esta práctica se considera más segura porque no hay riesgo de embarazo, sin embargo sí existen riesgos a la hora de practicar sexo oral, ya que, al estar en contacto con una mucosa genital, pueden producirse infecciones de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea. Esta última puede aparecer en la boca y los labios, donde es más difícil de tratar porque se elimina peor y es más resistente a los antibióticos. Además de estas infecciones de transmisión sexual pueden transmitirse otras como el herpes tipo 2, que normalmente se encuentra en los genitales y en la boca, y el VIH.

«No se corre peligro»

Otros motivos por los que no se utiliza el preservativo son «la confianza en la pareja» (37,9%) o conocimiento de la otra persona (31%) o por creer que no se corre peligro (29,1%). No disponer de ellos en ese momento (24,1%) o la falta de tiempo para utilizarlos frutos del deseo incontrolado (18,2%) se sitúan en un tercer nivel de importancia.

Sin embargo, para el 71,3 por ciento de los jóvenes, el preservativo es un método para evitar riesgos de embarazo, a la vez que riesgos de enfermedades de transmisión sexual (ETS). En concreto, el 15,3 por ciento lo elige para evitar las ETS y el 15,5 por ciento como forma no producir la fecundación. No resulta muy popular el doble método (preservativo masculino o femenino más otro método anticonceptivo de alta eficacia), ya que un 73,1 por ciento no lo utiliza "nunca" en sus relaciones sexuales.

Píldora del día después

En cuanto a la utilización de anticonceptivos de emergencia, como la píldora del día después, el 71,1 por ciento no ha tenido que recurrir en ninguna ocasión a esta anticoncepción de urgencia, frente al 29,7 por ciento que sí. El 14,4 por ciento de los jóvenes de 16 a 18 años la ha utilizado alguna vez. Esta cifra se incrementa hasta el 19,9 por ciento entre los de 19 a 21 y llega al 34,1 por ciento entre los 22 y 25 años.

Por término medio, en el último año los jóvenes han utilizado 1,49 veces la píldora. En el 68,5 por ciento de las ocasiones, su uso fue motivado por la rotura del preservativo. En un 22,7 por ciento de las veces se debió a una mala práctica, ya que mantuvieron relaciones sin utilizar ningún método anticonceptivo. El olvido de la píldora diaria corresponde con el 5,2 por ciento de los casos.