Cancelan por «denigrante» un evento de «lanzamiento de enanos» en Australia El Great Northern Hotel (GNH) de la ciudad de Newscatle, se ha disculpado ante la comunidad por haber organizado una fiesta inspirada en una de las escenas de El Lobo de Wall Street

En la sexta ciudad más poblada de Australia, Newscastle, el Great Northern Hotel (GNH) se ha disculpado ante la comunidad, por organizar un evento llamado «El Lanzamiento de los Enanos», inspirado en una de las escenas de El Lobo de Wall Street, donde las personas con «acondroplasia» y otras displasias esqueléticas con enanismo, son un motivo de risa.

La fiesta organizada por el hotel hace una clara referencia a la película de Martin Scorsese donde se muestra en varias escenas un grupo de empleados lanzando personas de muy baja estatura hacia un objetivo, mientras el resto apuesta por quién puede dar en el blanco.

De acuerdo con « Australian Broadcasting Corporation», la cadena hotelera había publicado y difundido un vídeo con las imágenes del casino del hotel donde los patrocinadores anunciaban al espectador: «¡Inscríbete para participar en nuestro juego: lanza un enano! Golpea el objetivo y recibe una copa gratis». Ante las reacciones del público y la indignación por parte los activistas que luchan por la no discriminación de la acondroplasia, el vídeo fue eliminado inmediatamente.

La gerencia del hotel declaró en un comunicado de prensa sus disculpas por los comentarios y la tristeza que pudo haber ocasionado a sus clientes, «lamentamos mucho cualquier ofensa que nuestra promoción de "El Lanzamiento de los Enanos" haya podido producir. No teníamos intención de hacerlo y claramente hubo una mala interpretación de nuestro mensaje», subrayó el portavoz de GNH.

«Es horrible, es desgarrador, mi decepción y mi disgusto es difícil de expresar. Este tipo de fiestas, pueden parecer una broma. Pero todo esto tiene sus consecuencias» lamenta Alice Jenkins, la exsecretaria nacional paralímpica y una de las huéspedes del hotel, ante los medios locales.

El «enanismo» no es una broma

Ante la indignación por parte del público, el Ministro de Servicios para Discapacidades, Gaerth Ward, realizó un comunicado haciendo énfasis a su discapacidad e hizo mención del lenguaje inapropiado y peyorativo del evento, «Australia es un país generoso. Creemos firmemente en dar una oportunidad a todos y eso incluye a las personas con discapacidad», declaró el ministro que minutos más tarde le acompañó a la rueda de prensa, la portavoz de la Oposición para Discapacidad de Australia, Penny Sharpe, «Burlarse de esta manera de nuestra discapacidad es degradante. El "enanismo" no es una broma», añade Sharpe en compañía de Ward.

Por otro lado y de la mano de los activistas, la asociación de Dwarfism Awareness Australia, declaró ante Abc News que la palabra «enano» no se debería usar debido a que es una burla para todos los que sufren acondroplasia, Jenkins expresó que «el enanismo no me define y es humillante que un hotel al cual tenía mucho aprecio, tratara mi condición como una broma. Soy profesora de ciencias también, en el pasado he representado a Australia y he hecho un gran trabajo. A pesar de mi esfuerzo, tengo que aguantar las constantes burlas sobre mi estatura. Parece que el "enanismo" es la última discapacidad que las personas parecen pensar que está bien burlarse.», lamenta la exsecretaria nacional paralímpica ante el medio digital.