Atan a un perro a un vehículo y lo arrastran hasta su muerte en Inglaterra El bulldog francés fue encontrado con un cable atado a su collar

Este lunes alrededor de las 6:30 horas un vecino de Bootle, una localidad situada en el condado de Merseyside, Reino Unido, descubrió el cuerpo de un bulldog francés con numerosas heridas y un cable anudado al collar que rodeaba su cuello.

«El perro fue aparentemente atado a un vehículo y arrastrado hasta su muerte en un ataque bárbaro», declaró «Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals» (RSPCA), una organización de caridad británica que promueve el bienestar de los animales.

La inspectora de la RSPCA, Joanne McDonald, relató que se había encontrado al perro con el cable aún sujeto a su collar y con un clip roto en el otro extremo. Dos pequeños detalles que provocaron que considerara que el animal estaba atado a un vehículo. También explicó que le faltaba piel en las cuatro patas, lo que sugería que había tratado de mantener el veloz ritmo del vehículo hasta caer totalmente rendido.

La organización espera dar con el dueño, encontrar a algún testigo y descubrir todos los detalles sobre este suceso.