Los ancianos abandonados por su hijo tras ser desahuciados tienen un nuevo hogar Fueron abandonados en un bar de Rosario (Argentina) donde esperaron durante más de siete horas

Hugo, de 92 años, y Hilda, de 86, fueron desahuciados de la vivienda en la que vivían con su hijo y abandonados por el mismo en un bar de Rosario, provincia de Santa Fe (Argentina) el pasado 5 de junio.

Los empleados del negocio donde los ancianos habían sido abandonados llamaron a la policía para intentar localizar al hijo. Permanecieron durante toda la tarde en comisaría hasta que apareció, Raúl, otro de sus hijos que no tenía constancia de que tuvieran tanta deuda acumulada y admitió que no tenía apenas contacto con su hermano y que los números de contacto que tenía no estaban en uso.

Permanecieron durante casi un mes en la casa de su otro hijo que ha contado al diario digital argentino Infobae: «Tuve que darles mi habitación a mis padres. Son dos personas grandes que necesitan su espacio. Con mi mujer dormimos en el living. Tengo dos hijos grandes que hoy no pueden hacer su vida. Sus amigos hoy no pueden venir a casa. Se trastornó todo y tenemos poco espacio. Pero lo peor de todo es que no me alcanza para nada la plata. Yo soy la única fuente de ingreso de este hogar y ahora son dos bocas más para darles de comer».

La pesadilla que supuso para la pareja de ancianos ser abandonados ha terminado. Han sido alojados en un reconocido geriátrico de la zona sur de la ciudad.

«Están felices, contentos. Lo primero que me preguntó Hilda era si estarían juntos en la habitación y por su puesto que le dijimos que sí», cuenta en la radio Gabriela Alabern, directora del geriátrico Hogar Español.

Una historia con final feliz que la mujer de 89 años resume: «Estamos juntos, estamos felices. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Compartir las horas que vienen»