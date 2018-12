Yo me cuido Ana Álvarez: «Tengo la suerte de tener una buena genética» Actriz, modelo y alma máter de Mr. Willbe, un centro que ayuda a los más pequeños a desarrollar sus sueños artísticos

Carmen Aniorte

Madrid Actualizado: 01/01/2019 03:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Los niños deben hacer sus sueños realidad y respetando para ello su libertad de expresión», así se expresa Ana Álvarez. La actriz -en estos momentos es una de las protagonistas de «La verdad», la serie Guadiana de Telecinco- y modelo reparte su tiempo entre la interpretación y su faceta como creadora de Mr. Willbe. Se trata de un espacio para niños y jóvenes para que exploren diversos campos artísticos, empleando la herramienta del cine de un modo absolutamente original en el aprendizaje. Nacida en Jerez de la Frontera una ciudad en la que sus aceras están sembradas de naranjos asegura que su infancia está unida a una fruta: la granada y recuerda cómo de niña me costaba desgranarla. «Uno de mis mejores recuerdos es el cariño y la constancia con la que mi padre lo hacía por mí porque sabía que me encantaba. Me la ponía a veces con zumo de naranja... y era una delicia». Ese amor por lo natural ha continuado siendo santo y seña en su forma de ser y de vivir sano. «Como de todo: el salmón, los guisos, la fruta y las ensaladas son habituales en mis comidas...pero igual me como un bocadillo de lomo con patatas fritas».

Comienza el día de manera sencilla, sin olvidar sus raíces andaluzas: café y tostadas con aceite de oliva. Pero a Ana Álvarez también le apasiona la cocina japonesa -«sobre todo el sushi»- y es una gran experta con los palillos. «Tengo un estilo de vida saludable. Soy muy activa, como y duermo bien». Para sentirse descansada necesita dormir siete horas, «pero si son ocho, ¡mejor!».

Respecto a su salud nos dice: «No me obsesiono con las enfermedades. Si me siento mal por alguna razón, procuro ir cuanto antes al médico y ponerle remedio. No soy nada hipocondríaca». Por último confiesa: «Fumé bastante durante muchos años. Lo dejé en tres ocasiones. La primera vez busqué ayuda en la acupuntura y la segunda con un fármaco. Con ambas conseguí dejarlo pero recaí al cabo de un tiempo. Sin embargo, la tercera vez, lo decidí con más convicción y sin ayuda... y esa fue la que funcionó... de eso hace ya más de diez años».

1. «Como de todo: el salmón, los guisos, la fruta y las ensaladas son habituales en mis comidas...» 2. «Lo que más me gustan son las ostras pero la granada, me trae recuerdos de la infancia» 3. «No he hecho dieta nunca, aunque nunca me excedo. Supongo que tengo suerte con mi metabolismo» 4. «No soy hipocondriaca. Si me siento mal, procuro ir cuanto antes al médico y ponerle remedio» 5. «Fumé bastante durante muchos años. Lo dejé en tres ocasiones. Hace diez años que no fumo» 6. «Prefiero comer en casa, pero también me gusta una buena comida fuera con amigos» 7. «Jamas he contado las calorías, parece una tarea laboriosa. No sabría decir las de ningún alimento» 8. «Me gusta hacer pilates de máquina y entrenamientos de fuerza. Voy una vez a la semana» 9. «Mi dieta favorita es la mediterránea, con equilibrio... me parece la más sensata» 10. «Mi vicio confesable es el chocolate. Mi madre dice que es muy sano comer todos los días una onza»