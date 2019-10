Alemania introduce la etiqueta Nutri Score con carácter voluntario Las organizaciones de consumidores alemanas afirman que debería implantarse de manera obligatoria en todos los países de la UE

La ministra de Salud alemana, Julia Klöckner, ha anunciado que a partir de abril de 2020 será introducida la etiqueta de calidad alimenticia Nutri Score, el llamado semáforo de la alimentación sana, pero solamente de forma voluntaria y por parte de aquellos proveedores que deseen sumarse a la iniciativa. La presentación de este etiquetado, que proporciona información nutricional a través de un sistema basado en letras y colores, con el que se identifican los alimentos más saludables a fin de que los consumidores puedan tomar decisiones de compra que beneficien a su salud, ha tenido lugar durane la Conferencia de Alimentación Sostenible, celebrada hoy en Berlín, y ya ha sido abrazado por Francia, Bélgica y España.

Las organizaciones de consumidores alemanas, como Foodwatch, critican el carácter voluntario de la introducción y asegura que, según su experiencia, las iniciativas voluntarias no tienen el impacto deseado y no suelen funcionar. En Francia se introdujo el etiquetado hace ya dos años y solamente el 25% de los productos alimenticios han añadido la etiqueta. «Es necesario que se introduzca una norma de obligatoriedad y no solamente en Alemania, sino como mínimo a nivel comunitario que permita la implantación de la etiqueta en todos los países de la UE», explica un portavoz de Foodwatch.

La etiqueta funciona con una codificación con cinco colores y letras que van del rojo al verde en cinco niveles y cinco letras. El verde informa de la óptima calidad nutricional del producto, el rojo señala el abuso de grasas, sal o azúcares en los productos alimenticios, no siendo recomendable un consumo regular como parte de una dieta sana y equilibrada.

La decisión de introducir el nuevo etiquetado ha sido tomada por el gobierno alemán después de conocerse los resultados de una encuesta realizada por el prestigioso Instituto Forsa, según la cual la mayoría de los encuestados estaba a favor de introducir el etiquetado NutriScore. Otras alternativas que se presentaban a los encuestados eran, por ejemplo, la etiqueta denominada «Wegweiser Ernährung», un método propuesto por instituto estatal Max Rubner, pero que no ofrecía la información a través de un sistema de colores, que para los encuestados resulta más sencillo de interpretar, incuso para consumidores de lengua extranjera.

«Foodwatch hubiera preferido obligatoriedad en la medida», insiste el portavoz, pero reconoce que la normativa comunitaria no lo permite por lo que reitera la necesidad de trasladar el debate a Bruselas. En España, donde la introducción de la etiqueta ha sido anunciada pero todavía no aplicada, la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social adelantó que sería de uso obligatorio.

Lucha contra el lobby alimenticio

Julia Klöckner ha explicado que por parte del gobierno alemán se van a completar los pasos necesarios para introducir el etiquetado, sin ocultar la resistencia que el sector alimenticio ha presentado ante la iniciativa. La cuestión de cómo etiquetar los niveles de grasa, sal, azúcar y grasas saturadas en los alimentos procesados ha sido controvertida durante más de una década en Alemania. Finalmente, la etiqueta incluye en su valoración contenidos en azúcares, grasas y sal, además de otros ingredientes recomendados como proteínas, para generar un valor único, en una escala de cinco puntos. El reglamento de puntuación debe ser aprobado todavía por la Comisión Europea y confirmado por el Consejo Federal.

«La lucha contra el lobby alimenticio ha sido larga y dura, pero por fin podemos celebrar u primer triunfo», ha dicho la diputada verde Renate Künast, «la etiqueta es comprensible de un solo vistazo y útil para los consumidores al comprar comestibles y siempre queda la decisión de negare a comprar aquellos productos que no lleven la etiueta».

Para la portavoz nutricional de los socialdemócratas (SPD), Ursula Schulte, «el etiquetado nutricional en color es suplemento importante a la estrategia de reducción de azúcar, sal y grasas, pero hay que seguir avanzando». La Sociedad Alemana de Diabetes también ha acogido con satisfacción la introducción del Nutri-Score. Su directora gerente, Barbara Bitzer, ha añadido que «será especialmente importante encontrar esta etiqueta en productos dirigidos a los niños y vigilar que el azúcar u otras sustancias vigiladas no son sustituidas por otras de similares o peores consecuencias para el organismo».