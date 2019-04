Universidad Ingenieros de Sevilla por el mundo Egresados de la Universidad de Sevilla relatan los motivos de su marcha: fuera se gana más del doble, los valoran más y encuentran trabajo antes

Estos son los testimonios de cinco ingenieros que salieron de la Universidad de Sevilla. Todos tienen menos de treinta años y todos están trabajando lejos de su tierra, donde han encontrado un empleo mucho mejor remunerado y que les ofrece opotunidades de aprendizaje. Ninguno de ellos tiene previsto volver a corto plazo.

Francisco Lumbreras y María Miranda: Munich

Tienen 28 y son ingenieros industriales de la US. Acabaron en 2013. El se especializó en Mecánica y fue el mejor expediente de su promoción. Ella en Organización. Son padres de dos niños de (4 años y 8 meses) y trabajan en Munich. Ella es consultora en Altran y él, en Amazon Web Services ingeniero de aprendizaje. Antes de Alemania pasaron cuatro años en Inglaterra donde él hizo el máster. Ahora están los dos en Munich y saben que volver a Sevilla «aunque esté en el corazón» es complicado. «No es una opción seria para nosotros», dicen. Porque les sería difícil encontrar un trabajo que se ajuste a su perfil. Quizás podría ser en Madrid o Barcelona.

«Sólo pienso volver si monto una empresa», dice insistiendo en que la formación que le dieron en Sevilla fue muy buena pero cuando llegó a Alemania se dio cuenta de que le faltaba práctica. Y afirma que el día que presentó el trabajo fin de carrera en Reino Unido le salieron las primeras entrevistas de trabajo, algo que en Sevilla no puede ni soñar. «En los sueldos hay una diferencia brutal», asegura recordando que en Munich a los cuatro años ganan 70.000 euros. El ya está por encima.

Cristina Calero: Roll Royce en Bristol

A sus 24 años esta ingeniera aeroespacial de la US que hizo el máster en la Carlos III trabaja en Bristol (Reino Unido) en un «graduate program» en Rolls Royce. Despúes de eso podría quedarse si la contratan. Hizo prácticas en la Maestranza Aérea y Airbus durante la carrera. Consciente de que en Sevilla sólo ofrecen prácticas, dice que fuera los valoran y les hacen contratos con los que independizarse. «Se nos ve como el futuro, invierten en nosotros, buscan que aprendamos y permanezcamos», explica. Ahora su oportunidad está fuera de España.

Alberto Talero: BNP en Londres

Ingeniero Aeronáutico con doble diploma por la US y por la École Central de Lyon a sus 27 años trabaja en BNP Paribas en Londres, donde gestiona carteras de clientes. Antes pasó por Francia. Se fue a Londres porque la City era «el lugar adecuado para crecer profesionalmente». Ve «triste» que los mejor preparados se vayan y cree que España debería aprovechar esos talentos para ser líderes en sectores como la aeronáutica. «En Londres se rifan a los universitarios de España» y el salario no tiene comparación. No piensa volver por ahora.

Manuel Martínez: General Motors en Detroit

Ingeniero industrial especializado en Mecánica de Máquinas a sus 28 años y tras hacer un máster en Space Engineering en Caltech (California) trabaja en General Motors al norte de Detroit haciendo análisis numéricos y diseñando transmisiones para vehículos de pasajeros y comerciales. Tras acabar el máster decidió buscar en EE.UU. donde, según dice, las condiciones laborales pueden duplicar o triplicar las de España. Aunque echa de menos el clima, la comida y la familia, no se ve volviendo a corto plazo.