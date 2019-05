Un llamativo incendio en la calle Torneo pone en alerta a esta zona del casco antiguo de Sevilla Se trata de un edificio abandonado de la calle Pérez de Garayo, cuya humareda ya está siendo controlada por los bomberos

Un edificio visible desde la calle Torneo de Sevilla ha sufrido un incendio en la tarde de este lunes, 20 de mayo, en torno a las 20:00 horas.

Emergencias 112 Andalucía recibía la alerta ciudadana a las 20:45, respecto a un edificio abandonado de la calle Pérez de Garayo del que salía humo.

Se baraja la hipótesis de que el fuego se haya generado en el tejado de este inmueble que lleva varios años en ruinoso estado de conservación, no en vano son evidentes los andamios dispuestos en la fachada.

Al lugar se dirigieron efectivos de la Policía Local y Nacional, CECOP y Bomberos, así como se avisó, de manera preventiva, a personal sanitario. No obstante, su participación no ha sido necesaria hasta el momento al no contabilizarse heridos.

No ha sido necesario cortar el tráfico de la neurálgica calle Torneo, si bien si que se ha reservado el uso del carril especial, que habitualmente utilizan Tussam y taxis, para la ubicación de ambulancia y para favorecer el acceso y salida de la dotación de Bomberos.