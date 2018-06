Homenaje Emotiva despedida a la profesora de Lengua del colegio Las Esclavas de Sevilla Alumnos y profesores realizan un pasillo-homenaje a la maestra Marisol García el último día de trabajo antes de su jubilación

Pedro Ybarra

Los alumnos y profesores del colegio Las Esclavas Sagrado Corazón de Sevilla han ofrecido un merecido homenaje a Marisol García Navarro en el día de su jubilación.

La maestra homenajeada ha dado clase de muchas asignaturas desde septiembre del año 1981, fecha en la que entró en este centro. Aunque especializada en Lengua, en los últimos años daba clases de Música e Historia, «aunque confiesa que le gusta mucho la lengua, la literatura y la historia».

Para Marisol García: «No tengo palabras para describirlo, no me lo esperaba. Fue algo muy emocionante y me faltan palabras para expresar la emoción que sentí y el agradecimiento y el cariño de todos los niños que estaban allí. Los voy a llevar a todos en el corazón porque son una parte muy importante de mi vida. Ha sido una de las sorpresas más emocionantes de mi vida».

A través de un vídeo difundido a través de las redes sociales, con una duración de un minuto y medio, se muestra el pasillo que hicieron profesores y alumnos de Las Esclavas Sagrado Corazón desde el acceso por la calle Jesús de la Vera-Cruz hasta su despacho el último día que se dirigió al centro, día en el que también recibió una carta firmada por sus alumnos.

En el perfil de las redes sociales del centro aparece junto al vídeo protagonizado por quien desde el año 1992 ha sido jefa de estudios de Secundaria y directora pedagógica de Secundaria -además de formar parte del equipo de titularidad de la Congregación de la Provincia del Sur- el siguiente mensaje de agradecimiento: «Gracias por tu vocación, tu entrega educativa, y por todo lo que has dado de ti a este cole y a la Fundación Spínola».